Manahune et Angelo en live à la Pointe du musée Gauguin

PAPEETE, le 29 novembre 2018 - Tahiti event concept propose deux concerts ce 1er décembre. Manahune et Angelo, icônes du rock reggae polynésien, seront à la pointe du musée Gauguin à Papeari.



En première partie et à partir de 15 heures, DJ Tommy Driker sera aux platines. Suivra le live de Manahune de 17 heures à 19 heures puis celui d'Angelo de 19 heures à 21 heures.



Pas moins de 30 ans après leur dernière scène commune à Aorai Tinihau en 1988, lors de la tournée mémorable "Te Mana" en compagnie de Bobby, le trio Aldo, Michel et Angelo pourraient partager quelques chansons en live.