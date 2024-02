Malaisie: une quarantaine de réfugiés rohingyas arrêtés après une évasion

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | dimanche 03/02/2024 - Une quarantaine de réfugiés rohingyas épuisés et affamés ont été arrêtés par la police malaisienne après leur évasion d'un centre de rétention, a indiqué dimanche un responsable de la police.



Jeudi, 131 migrants birmans, principalement des réfugiés rohingyas, s'étaient échappés d'un centre de rétention dans le nord de la Malaisie après une émeute.



Quarante et un hommes rohingyas issus de ce groupe ont été arrêtés dans une plantation de palmiers à huile et dans la forêt proche des villes de Tapah et Bidor après un signalement, a déclaré à l'AFP le chef de la police de l'Etat de Perak, Mohamad Yusri Hassan Basri.



"Nous pensons que beaucoup d'autres se cachent dans la forêt", a-t-il ajouté, relevant que tous les hommes arrêtés avaient "faim et étaient épuisés".



Un Rohingya a trouvé la mort jeudi dans un accident de la route alors qu'il tentait de traverser une autoroute dans l'obscurité, selon les autorités.



Plus d'une centaine de policiers et agents de l'immigration sont mobilisés pour fouiller les forêts, les rivières et les villages à la recherche des autres évadés, a indiqué le responsable.



Les Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie, un pays en majorité bouddhiste, ont fui ces dernières années vers des camps de réfugiés au Bangladesh, ou vers la Malaisie, pays d'Asie du Sud-Est plus riche et à majorité musulmane.



Ils endurent souvent des voyages très éprouvants pour arriver en Malaisie par bateau ou pénétrer dans le pays via sa frontière poreuse avec la Thaïlande.



S'ils sont arrêtés, ils sont généralement envoyés dans des centres de rétention qui, selon les ONG de défense des droits, sont généralement surpeuplés et manquent d'hygiène.



En 2022, 528 réfugiés rohingyas s'étaient évadés d'un centre de rétention de l'Etat de Penang, dans le nord du pays.



Cette même année, plus de 3.500 Rohingyas ont tenté le voyage risqué vers l'Asie du Sud-Est et près d'un millier d'entre eux sont morts ou ont disparu depuis début 2022 dans des traversées maritimes dangereuses, selon l'agence aux réfugiés de l'ONU (HCR).



Plus de 1.752 réfugiés rohingyas ont débarqué en Indonésie entre la mi-novembre et la fin janvier, selon cette source qui signale une recrudescence des arrivées.



En Malaisie, plus de 100.000 Rohingyas vivent en marge de la société, et nombre d'entre eux travaillent illégalement dans le bâtiment ou occupent d'autres emplois peu payés.