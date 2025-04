Malaisie: plus de 100 blessés dans un incendie après une fuite sur un gazoduc

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | mardi 31/03/2025 - Une fuite sur un gazoduc en Malaisie a provoqué mardi un gigantesque brasier qui a blessé plus d'une centaine de personnes en pleines célébrations de l'Aïd, ont annoncé les autorités.



Les pompiers de l'Etat du Selangor (ouest) ont évoqué dans un communiqué "une fuite sur un gazoduc s'étendant sur approximativement 500 mètres, avec des flammes s'élevant à une hauteur considérable".



Plus de 100 personnes ont été blessées mais aucun mort n'est à déplorer, ont indiqué les pompiers à l'AFP, ajoutant sans plus de précisions que 50 logements avaient été touchés par l'incendie.



L'infrastructure concernée appartient à la compagnie publique Petronas, selon le communiqué, qui précise que l'arrivée de gaz dans l'installation a été coupée.



Des habitants qui célébraient l'Aïd, fête musulmane qui marque la fin du ramadan et donne lieu à des jours fériés en Malaisie, où l'islam est majoritaire, ont dû fuir la zone.



"Tout à coup, nous avons entendu une forte détonation, puis le chaos total", a témoigné une personne résidant à 200 mètres du foyer, citée par le quotidien The Star.



"Nous avons immédiatement quitté la maison et avons vu d'autres habitants partir aussi".



Des vidéos partagées sur internet montrent des flammes monter dans le ciel à partir de ce qui semble être une explosion. Sur d'autres images, une zone résidentielle est envahie par la fumée tandis qu'un feu fait rage à l'arrière-plan, et que des véhicules apparaissent fondus.



Le dirigeant du Selangor, Amirudin Shari, a indiqué sur Facebook qu'un centre d'aide temporaire avait été mis en place dans une mosquée des environs. Le responsable a invité les habitants à rester à l'écart de la zone touchée par l'incendie pour la durée de l'enquête et des opérations de secours.

