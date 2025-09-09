

Malaisie: indignation après la découverte de la carcasse d'un tigre en danger de disparition

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | jeudi 18/09/2025 - La découverte du cadavre d'un tigre de Malaisie, dans le véhicule de braconniers présumés, a déclenché jeudi une vague d'indignation dans le pays dont ce félin, en danger d'extinction, est le symbole national.



La carcasse de l'animal, un tigre mâle qui portait six impacts de cartouches à la tête selon des médias locaux, a été découvert mardi lorsque des agents ont fouillé une voiture dans un hameau de l'Etat de Johor, à environ 380 kilomètres au sud-est de Kuala Lumpur.



Les trois hommes à bord du véhicule, âgés de 28 à 49 ans, ont été arrêtés alors qu'ils étaient dépourvus de documents leur permettant de posséder un animal mort.



Les tigres de Malaisie sont en danger critique d'extinction avec moins de 150 de ces animaux, symbole national de cette nation d'Asie du Sud-Est, encore à l'état sauvage.



"Nous sommes révoltés par le fait que, malgré les efforts inlassables et les sacrifices des gardes, les braconniers continuent de détruire cette espèce majestueuse pour un gain éphémère", a réagi l'ONG WWF-Malaisie dans un communiqué.



Par la voix de Lara Araffin, la Société de protection des tigres de Malaisie a estimé que le fait d'avoir abattu l'animal "exigeait la peine la plus sévère".



Tuer ou posséder un tigre en Malaisie est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison et d'une amende maximale d'un million de ringgits (202.000 euros).



Le tigre de Malaisie est classé comme étant en danger critique d'extinction par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).



Environ 3.000 individus peuplaient encore la jungle du pays dans les années 1950. Mais sa population a diminué au fil des décennies en raison de la perte d'habitat due à l'urbanisation et à l'expansion agricole et également en raison de la chasse illégale.

le Jeudi 18 Septembre 2025 à 04:46






