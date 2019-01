Makemo : liquidation judiciaire pour la société Te Mau Ito Api

PAPEETE, le 29 janvier 2019 - Le plan de continuation déposé en novembre dernier n’ayant pu être adopté, le tribunal mixte de commerce (TMC) de Papeete a prononcé ce mardi la liquidation judiciaire de la société Te Mau Ito Api, délégataire de service public pour la fourniture d’électricité à Makemo.



Le 11 septembre 2017, la société d’économie mixte Te Mau Ito Api des "éoliennes" de Makemo avait été placée en redressement judiciaire. Elle se trouvait alors dans l’incapacité de rembourser au Pays les 76 millions de francs d’avances en compte courant libérées pour lui permettre de faire face à ses dépenses.



N’ayant pu adopter le plan de continuation déposé en novembre dernier, le TMC a prononcé ce mardi la liquidation judiciaire de la SEM Te Mau Ito Api. Si cette décision est officielle, les motivations du jugement n’ont pas encore été communiquées.



Sous contrat d'affermage depuis 2006, la SEM Te Mau Ito Api (TMIA), détenue par Dominique Auroy et le Pays, était délégataire de service public pour la fourniture d’électricité à Makemo. La société d’économie mixte planifiait à l’origine de produire son énergie à partir d’un mélange entre l’éolien et le thermique. Or depuis 2009, son parc éolien ne marchait plus. Son modèle économique était déficitaire.