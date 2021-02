"Maitai Sport Santé" à Raiatea a tenu bon malgré les restrictions sanitaires

Raiatea, le 16 février 2021 - Si le sport, aussi bien pratiqué en salle qu'en extérieur, a été mis entre parenthèses pendant de longs mois jusqu'à la réouverture des salles et la reprise des compétitions sous conditions depuis lundi, celui à vocation sanitaire a pu être exercé par des personnes en lutte contre le surpoids et l'obésité.



La flambée des cas de Covid-19 il y a quelques semaines avait conduit les municipalités de Taputapuatea et Tumara'a à fermer tous les lieux publics et les terrains de sport en dehors des heures d'entraînement ; Uturoa avait fait exception. Le confinement ayant porté ses fruits et la fermeture des frontières aussi, les autorités ont décidé de lâcher la bride aux sportifs. La bonne nouvelle annoncée par le haut-commissaire vendredi dernier à propos de la reprise des compétitions sportives à huis clos et la réouverture des salles de sport en respectant la distanciation a permis aux sportifs de pousser un grand ouf de soulagement. On imagine très aisément un retour en force et en masse des pratiquants.



Mais durant cette période de confinement, tous n'ont pas été logés à la même enseigne puisqu'une activité sportive a quand même pu être exercée en toute légalité sur l'île. Il s'agit de l'activité physique indispensable pour lutter contre l'obésité et certaines maladies chroniques, au travers du programme "Maitai Sport Santé" mis en place par la Direction de la santé, qui n'a jamais fermé ses portes. Le groupe de 20 personnes concernées par ce programme qui se sont inscrites auprès du coach Gwen Zampieri se retrouvent plusieurs fois par semaine pour brûler des calories. Au menu, deux disciplines, du cross training (ou cross fit) et du badminton, qui ont l'avantage de pouvoir se dérouler en salle. Chacun ayant ses spécificités, comme la force et l'endurance pour le premier et la vitesse et l'adresse pour le second ; la complémentarité est donc de mise.



Ce programme a vu le jour à Tahiti il y a 3 ans, et depuis 8 mois à Raiatea. Gwen Zampieri, éducateur sportif, commence son programme pas des tests d'aptitude qu'il renouvelle à l'issue du stage. Et le premier bilan est positif. Seule ombre au tableau, contrairement à Tahiti, les élèves ne bénéficient pas de l'aide d'une diététicienne. C'est à eux d'autogérer leur alimentation.