Maita'i sport santé : des résultats positifs pour les patients qui s'accrochent

PAPEETE, le 17 juillet 2018 - Entre novembre 2017 et juin 2018, 155 patients souffrant de différentes maladies chroniques ont participé au programme mata'i sport-santé. Si selon les chiffres les résultats sont positifs pour ceux qui ont suivi le plan jusqu'au bout, plus de 55% des patients ont abandonné en cours de route.



Entre novembre 2017 et juin 2018, 155 patients souffrant de surpoids, de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de cancer ou d'une pathologie pulmonaire ainsi que des seniors ont participé au projet pilote maita'i sport-santé. Le docteur Bruno Cojan, médecin coordinateur du programme, a révélé les résultats du programme santé révélant que si dans l'ensemble les résultats sont positifs pour les 69 patients qui sont arrivés au bout du programme, il y a eu 55% d'abandons. "Environ 50% de nos patients du réseau sport-santé ont abandonné notre parcours. […]Les causes majeures de l'abandon des patients sont le travail. En effet près de 50% des patients du parcours santé n'avaient pas de travail. Au cours de notre expérience pilote, certains ont trouvé du travail et ont dû abandonner. La deuxième cause était le transport. Nous avons à faire à une population nécessiteuse qui n'a pas forcément de moyen de locomotion, pour beaucoup c'était le système D pour venir aux séances. La troisième cause d'abandon est liée aux pathologies soit pour une consultation, soit pour une hospitalisation ou une aggravation de la maladie."



Malgré ce fort taux d'abandon, les résultats restent positifs pour l'ensemble des patients qui ont tenu jusqu'à la fin du programme. Par exemple, sur l'ensemble des patients diabétiques qui ont pratiqué des multiactivités soit 27 patients, 64% ont enregistré une perte de poids. Dans le groupe des personnes ayant des pathologies liées à l'âge, la plupart ont essentiellement pratiqué de la natation. 100% de ces patients ont enregistré un affinement de la silhouette et une amélioration du score physique. Les hypertendus de moins de 60 ans qui ont multiplié le nombre de séances de remise en forme ont tous leurs indicateurs au vert. "il y a une amélioration de la moyenne des indicateurs. Cela prouve l'efficacité de notre expérience. Il y a une nécessité de confirmer ces résultats sur un échantillon plus grand", confirme le docteur Cojan.



Ainsi, le programme prendra de l'ampleur dès 2019 sur l'ensemble du Pays. Un programme avec 150 patients se déploiera entre septembre et décembre. Les recrutements sont en cours. Puis dès 2019 après une phase de recrutements de deux mois 400 patients pourront bénéficier du programme de mi-février à mi-juin. Un nouveau recrutement aura lieu de mi-juin à mi-aout. La deuxième session de 20019 se déroulera avec 400 patients de mi-août à mi-décembre. Le projet se déploiera sur l'ensemble de Tahiti en incluant la presqu'ile en 2019. En 2020, maita'i sport-santé s'étendra sur les Ile du vent avant d'atteindre les îles sous le vent en 2021.