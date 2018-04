Mais où est passé l'arbre planté par Trump et Macron ?

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 29/04/2018 - La photo de Donald Trump et Emmanuel Macron, pelles dorées en main, a fait le tour du monde.



Il y a une semaine, au début de sa visite d'Etat à Washington, le président français avait rejoint le président américain sur les pelouses de la Maison Blanche pour jeter, sous l'oeil de leurs épouses, une poignée de terre sur les racines d'un jeune chêne.



La plantation était chargée en symboles: la jeune pousse venait d'une forêt du nord de la France où périrent plus de 2.000 Marines américains pendant la Grande Guerre.



Quelques jours plus tard, stupeur: le chêne n'était plus là.



A l'issue d'intenses spéculations, c'est la France qui a donné l'explication: l'arbre symbole de l'amitié franco-américaine a été placé en quarantaine.



"C'est obligatoire pour tout organisme vivant importé aux Etats-Unis", a expliqué dimanche sur Twitter Gérard Araud, ambassadeur de France aux Etats-Unis. "Il sera replanté après".



Dans la mesure où il avait déjà été planté, la quarantaine n'est-elle pas intervenue trop tard ? s'est interrogé un lecteur attentif.



Non, les racines avaient été "soigneusement isolées" dans un plastique de protection, a aussitôt précisé le diplomate français, grand adepte de Twitter.



