Maire Bopp-Du-Pont démissionne du Tavini et rend son mandat à Moorea

Tahiti le 26 avril 2022 - La conseillère municipale de Moorea et adhérente du Tavini a démissionné du parti bleu ciel et de son mandat d'élue communale de l'île sœur. Elle dénonce la mainmise du président sur le parti, le manque de cohérence, et également le manque de vision politique d'Oscar Temaru.



La conseillère municipale Tavini à Moorea et adhérente de longue date du parti bleu ciel, Maire Bopp-Du-Pont, a envoyé un mail à son président Oscar Temaru pour lui faire part de sa démission du parti indépendantiste. Par cohérence avec sa décision, l'élue communale annonce également qu'elle rendra son mandat de conseillère. Elle affirme que le parti bleu ciel n'a pas de “programme” pour l'indépendance ni de vision politique, et dénonce la concentration du pouvoir politique entre les mains d'Oscar Temaru au Tavini.



“Décisions prises par une seule personne”



Après avoir milité pour le Tavini “depuis plus de trente ans”, Maire Bopp-Du-Pont, fille de l'ancienne tāvana de Afareaitu et élue de l'assemblée Tamara Bopp-Du-Pont, a décidé de démissionner du parti d'Oscar Temaru. “Une décision difficile à conclure”, assure-t-elle. Elle explique les différentes raisons qui l'y ont menée. Elle pointe d'abord du doigt le fait que, dans le parti indépendantiste, “tout est monopolisé dans les mains d'une personne” et que “les décisions sont prises par une seule personne”. À savoir, son président Oscar Temaru. Elle regrette que ce dernier n'assure finalement pas “la démocratie” au sein du Tavini et que les décisions prises soient “unilatérales”.



“Je n'en peux plus de ce genre de situation”, lâche-t-elle. Selon Maire Bopp-Du-Pont, si le Tavini prône l'indépendance, il se doit également d'être exemplaire et d'être “un modèle de fonctionnement”. “Malheureusement, ce n'est pas ma conclusion. Je le dis avec beaucoup de peine”. Elle regrette également ce que le Tavini dénonçait au temps du Vieux lion, à savoir “le pouvoir absolu” détenu par un seul homme au sein du parti indépendantiste depuis plusieurs années. Preuve en est, selon elle, d'autres militants du parti ont préféré prendre le large “pour garder leur intégrité”. “La démocratie s'est perdue au sien du Tavini au fil du temps et c'est un des mal-être du parti.”



“Beaucoup d'incohérences”



Maire Bopp-Du-Pont regrette également des “incohérences” au sein du parti. La dernière en date, l'appel du Tavini à l'abstention pour la présidentielle. Elle rappelle que cette “tradition” de prôner l'abstention à la présidentielle, aux législatives et aux sénatoriales a été elle-même “abrogée” un temps par Oscar Temaru pour soutenir la candidature de François Hollande et lorsqu'il s'est porté lui-même candidat. “Il faut trouver la logique”, assure Maire Bopp-Du-Pont, qui revient sur son soutien à Jean-Luc Mélenchon dont elle estime que le programme “offrait plus d'ouverture”. La désormais ex-élue de Moorea regrette que “ce message n'ait pas fait écho” auprès d'Oscar Temaru. Elle regrette que son ancien leader “soit resté sur sa déception de Hollande”. “On ne peut pas vivre sur des déceptions, on doit avancer”.



L'élément déclencheur de cette démission, ce sont d'ailleurs les propos tenus par le leader indépendantiste à l'égard à ceux qui ont “accompli leur devoir de citoyen” : “J'aime bien aussi qu'on se respecte les uns des autres (...). Et là c'était révélateur, j'estime que c'est une fin de parcours, je n'ai plus envie de m'investir dans un parti qui vit comme il le fait à l'heure actuelle”.



“L'indépendance totale est un mythe”



Maire Bopp-Du-Pont regrette également que le Tavini n'ait pas encore défini “la route sur laquelle on invite notre population” à aller vers l'indépendance. Elle affirme qu'au sein même du parti bleu ciel “il y a différentes visions de cette indépendance”, mais que pour elle “l'indépendance totale est un mythe”. L'élue tacle la stratégie de son clan : “La navigation à vue c'est bien, mais c'est mieux d'aller encore plus loin”. A contrario, elle affirme que Gaston Flosse avec son cheminement vers l'État indépendant associé à la France “a travaillé le sujet et il arrive avec quelque chose de concret, un programme”.



Et si elle assure qu'elle ne démissionne pas pour rejoindre un quelconque parti politique, l'ex-élue conclut en s'interrogeant sur l'idéologie dominante au sein du Tavini. Maire Bopp-Du-Pont dit “douter” que le Tavini soit un parti de gauche, qui selon elle devrait alors “se soucier de développer un programme qui réponde aux besoins du peuple”. “Ce programme je ne l'ai pas encore vu. Oscar l'a toujours dit, mais il faut le mettre en pratique”.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 26 Avril 2022 à 20:13 | Lu 1317 fois