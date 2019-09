Maiarii Fry, 3e Miss Bikini à Végas

Parole à Mairarii Fry :



Satisfaite de ce résultat ?



« Je suis un peu déçue car l’année dernière, j’ai fait deuxième et donc j’espérais gagner. Mais les critères et le niveau évoluent donc en prenant un peu de recul, je suis satisfaite. J’ai pu prouver que même en étant sur notre petit bout de paradis, avec un coaching à distance, des entrainements six jours sur sept quasi-seule, nous sommes capables de grandes choses. »



Quels sont les critères de sélection ?



« Pour cette catégorie, selon la fédération officielle IFBB Pro League, les critères visent à récompenser des physiques athlétiques mais ne présentant pas un développement musculaire trop important, ni trop secs ou vascularisés, mais plutôt toniques. Le « plus » est un fessier bien développé, "bombé" et une taille marquée, des épaules galbées. L'ensemble de la condition physique doit être harmonieux et féminin. »