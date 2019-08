Mahinatea Lorfèvre remporte l'or

PAPEETE, le 13 août 2019 - Mahinatea Lorfèvre a obtenu une septième médaille d'or pour Tahiti en remportant la course de 16 km de la catégorie V1 vétéran dame 50. Elle gagne devant la Canadienne Jain Camini et la Néozélandaise Yvonne Rogers. Elle arrive même à dépasser la Néozélandaise Kira Mita troisième de la course junior partie cinq minutes avant elle.



Dans la catégorie V1 junior fille, Mahea Berdichevski obtient une médaille d'argent en terminant derrière l'Australienne Ada Nebauer. La Néozélandaise Kira Mita obtient la médaille d'argent. SB