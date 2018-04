Mahina : les riverains de Tuauru en ont marre de l’état de leur route

Une fois, je suis allé voir mama Annette, celle qui habite au fond de la vallée pour avoir du tout-venant et elle a accepté. C’est comme ça qu’on arrive à remplir les trous, surtout qu’ils sont difficilement évitables avec nos véhicules

j’ai des véhicules qui ont été abimés à cause de l’état de notre route, et ensuite qu’est-ce qui se passe ? Eh bien, je suis obligé d’aller acheter les pièces pour réparer mes véhicules. Personne ne va nous aider

Normalement, je mets 5 minutes pour aller au travail, mais là je mets 20 minutes, par sécurité. Une fois, ma roue a déjà crevé et ça ne coûte pas 100 francs pour changer un pneu, c’est cher.

L’eau stagne devant notre lieu de travail. De l’eau qui vient des hauteurs, ce qui entraine des nids de poule, et pour les voitures berlines, ce n’est pas évident, elles peuvent s’abimer. Ça fait 2 ans et demi que je travaille ici et ça n’a pas amélioré. Donc, on retire tout ce qui se trouve dans les trous et on met des sacs de ciment dedans, et on rajoute du gravier par-dessus

une partie de la route appartient au pays et l’autre partie est privée

Nous avons préparé un petit budget pour réparer les endroits les plus défectueux, bien que ce n’est pas de notre compétence. Donc, nous allons demander des devis. On est parti sur un budget à 1,5 million voire 2 millions de francs

J’ai alerté plusieurs fois les ministres, Albert Solia et maintenant Luc Faatau, l’actuel ministre de l’Equipement, pour rénover l’accès qui concerne le tronçon pays. Je lui ai dit que ça tombait bien parce que nous avons notre projet de galerie drainante. Et lors des dernières intempéries, le Haut-commissaire et le président du pays étaient venus sur Tuauru pour voir l’état de la route qui avait été fortement endommagée par la rivière. Et j’ai parlé de l’état de la route, quand nous étions tous les trois dans la voiture. C’est au pays. Il faudrait peut-être y songer et mettre cette route dans la programmation budgétaire de l’Equipement