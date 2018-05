Mahina : du liquide blanchâtre dans un ruisseau près d'une école maternelle

MAHINA, le 16 mai 2018 - D'où vient ce produit ? Comment est-il arrivé là ? Une internaute a lancé l'alerte lundi après-midi sur les réseaux sociaux. La commune a saisi la direction de l'environnement pour tenter d'y voir plus clair. Selon un riverain, ce phénomène ne date pas d'hier et il ne serait pas naturel.



Du liquide blanchâtre dans un ruisseau longeant une école maternelle de Mahina, ce phénomène a attiré l'attention d'une internaute, lundi après-midi. Celle-ci a aussitôt publié des photos sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'elle avait vu. " Cela fait quelques jours " que cela dure, selon elle. " Et en plus cette eau se retrouve dans la mer directement ", ajoute-t-elle.



Mais cette situation durerait depuis plusieurs années, c'est en tous les cas ce que nous a confié un riverain. " Ce ruisseau est pollué, quelqu'un jette ses huiles de vidange, l'eau de sa machine à laver, et effectivement, j'ai vu ce produit blanc, il y a quelques jours. "



" Il y a des anguilles, des tortues et des poissons. Il y a d'autres personnes en amont qui évacuent tous leurs déchets et on voit après les anguilles mortes flottées ", poursuit-il.



La mairie, de son côté, a informé la direction de l'environnement. " Ils viendront faire des examens ", confie Jérôme Charbonnier, directeur général des services de Mahina. Aujourd'hui, le cours d'eau a repris sa couleur naturelle, il est donc impossible pour la direction de l'environnement de mener son enquête.



Face à ces soucis, certains riverains demandent même à fermer ce ruisseau, mais en vain. " L'habitant au bout du ruisseau a mis un grillage. Donc, toute l'eau qui vient de Hitimahana se déverse ici, sans compter l'eau qui arrive de la route. Tout se retrouve dans ce ruisseau avec les déchets, et ça déborde puisqu'il y a le grillage au bout ", regrette l'un d'eux. Avant de rajouter : " Le voisin d'à côté a fait son garage sur le ruisseau. Donc, il n'a pas de soucis en particulier. Pourquoi certaines personnes ont le droit de fermer et pas nous ? Il n'y a pas d'équité. ", s'indigne ce riverain.



En tous les cas, la fermeture de ce ruisseau ne peut être faite surtout que " les atteintes (…) aux milieux aquatiques tels que les cours d’eau, les lacs, les plans d’eau et les zones humides, pouvant affecter leur état et leur potentiel écologique, leurs qualités et leurs fonctions écologiques, ainsi que, le cas échéant, leur libre écoulement. Elles peuvent prendre la forme de perturbations hydrologiques, biologiques, thermiques, physiques ou chimiques ", indique le code de l'environnement. En clair, chaque milieu aquatique joue un rôle important pour l'écosystème, " tel que servir de support à la biodiversité, contribuer à la sédimentation, à l’élimination des polluants, à la compensation de l’insuffisance des précipitations ou à la régulation du climat ", poursuit le texte législatif.



Cependant, il est utile de rappeler que des sanctions lourdes seront prises à l'encontre des pollueurs.