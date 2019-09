Maeva Hébergement, l'hôte digital des pensions

L'idée de ce nouvel outil est de faciliter les liens entre les hébergeurs et les touristes. Grâce à ce système, les internautes qui cherchent un hébergement pour leurs vacances polynésiennes pourront réserver en quelques clics. Ils se rendent sur Maeva Hébergement, via le site Tahiti Tourisme, et tombent ébahis, sous le charme d'une pension de famille, d'un village de vacances, d'une auberge de jeunesse ou encore d'un camping. Plus besoin, d'envoyer un mail de réservation pour connaitre les disponibilités des chambres, d'attendre la réponse, qui en raison du décalage horaire met parfois la patience à rude épreuve. Le futur voyageur peut réserver en direct, en quelques minutes, la pension de ses rêves !



L’un des gros avantages de ce nouvel outil est que le futur touriste peut payer ou verser des arrhes instantanément et de façon sécurisée. "L'internaute est parfois à 20 000 kilomètres, il ne va pas forcément oser payer sur un site dont il ne sait pas s'il est sûr. Or, là, il est sur le site de Tahiti Tourisme, le site est sécurisé, il va davantage oser le faire. Cela favorise l'acte d'achat d'un séjour" , souligne Vaihere Lissant, directrice marketing et communication de Tahiti Tourisme. En effet, couplée aux systèmes de paiements en ligne sécurisés proposés par les organismes bancaires locaux, Maeva Hébergement offre aux internautes touristes la possibilité de réserver en ligne en toute quiétude.



Pour profiter de ce nouvel outil digital, mis à disposition et pris en charge par Tahiti tourisme, l'hébergeur devra s'acquitter d'une somme plafonné à 5 000 Fcfp, correspondant à l’abonnement mensuel des systèmes de paiements.