Macron souhaite plusieurs référendums "en même temps" dans les "mois qui viennent"

"Je souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, c'est-à-dire (...) plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent", a-t-il dit sur TF1."Je ne veux pas ici donner trop précisément l'esprit parce que c'est au gouvernement de finir ce travail et après à moi de prendre la décision", a-t-il ajouté, tout en précisant être ouvert à des "réformes" du Premier ministre François Bayrou sur le "plan économique et social". Mais il ne "voit pas" de référendum possible sur l'immigration "qui permettrait d'être efficace".