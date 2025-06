Macron réunira un conseil de défense dimanche soir après les frappes américaines en Iran, annonce l'Elysée

Paris, France | AFP | dimanche 22/06/2025 - Emmanuel Macron tiendra un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale dédié à la situation au Proche et Moyen-Orient dimanche à 19h30, a indiqué l’Elysée.



Le chef de l'Etat, qui a échangé dimanche avec le prince héritier d’Arabie Saoudite et le sultan d’Oman, "entend poursuivre dans les prochaines heures ses contacts avec ses partenaires européens et les leaders de la région".



La France "met tout en œuvre pour accélérer le départ de nos ressortissants qui le souhaitent d’Iran et d'Israël", a aussi assuré le président.



Par un message de son chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot sur X, la France s'est dite préoccupée après les frappes américaines contre les sites nucléaires de l'Iran, exhortant "les parties à la retenue pour éviter toute escalade susceptible de conduire à une extension du conflit".



Précisant qu'elle "n'a ni participé à ces frappes ni à leur planification", la France se dit "convaincue que le règlement durable à cette question passe par une solution négociée dans le cadre du Traité de non-prolifération".



Les Etats-Unis ont bombardé dimanche trois sites nucléaires clefs en Iran, rejoignant ainsi l'offensive lancée par Israël le 13 juin.



L'Iran a lancé quelques heures après 40 missiles sur Isräel, et accusé les Etats-Unis de "faire exploser" les chances d'un règlement diplomatique du dossier nucléaire.