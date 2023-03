Macron rend hommage au gendarme du GIGN tué en Guyane

Versailles, France | AFP | vendredi 31/03/2023 - Emmanuel Macron a rendu hommage vendredi au major Arnaud Blanc, gendarme du GIGN tué lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, saluant un homme "souriant et libre" et un "soldat de la loi".



"Celui qu’on surnommait +Blanca+ avait bien l'âme d'un soldat de la France, souriant et libre ( ..) un sourire comme choix, un étendard, un refus de la plainte, un sourire comme legs", a déclaré le chef de l'Etat devant son cercueil sur la base du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, à Versailles-Satory (Yvelines).



Ce "tireur d’élite, conducteur de véhicules blindés, secouriste confirmé, expert en pirogues" avait pris pour engagement de "protéger chacun en rempart du droit, en soldat de la loi jusqu’au bout", a ajouté Emmanuel Macron, accompagné des ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et des Armées Sébastien Lecornu.



Le 22 mars, le militaire, pacsé et père de deux enfants, avait été héliporté avec neuf camarades au coeur de la jungle guyanaise afin de rejoindre par surprise le site clandestin de Dorlin, à deux jours de marche de là.



"Leur but, démanteler un de ces camps d'orpaillage illégal où l’on ne trafique pas seulement l’or mais la drogue, les médicaments, les armes et même les humains", a raconté Emmanuel Macron, évoquant les "femmes prostituées", les "enfants asservis", "les migrants clandestins dont on exploite le malheur par la menace et le chantage".



Après deux jours de marche, "ils établissent leur dernier campement à un kilomètre du village visé", a poursuivi le chef de l'Etat, entouré des frères d'armes d'Arnaud Blanc, le visage masqué comme le veut l'usage pour les unités d'élite afin de préserver leur anonymat.



"Ils ont prévu de se relever à 01h00 du matin et de franchir en silence le dernier kilomètre aux jumelles de vision nocturne pour que l’effet de surprise soit total", dit-il. A l’aube, ils arrivent aux habitations, Arnaud Blanc en tête.



"Soudain les détonations éclatent, deux orpailleurs dissimulés viennent d’ouvrir le feu". "Arnaud Blanc riposte, jusqu’à la dernière balle de son chargeur et dans l’échange de tirs il est frappé par deux fois et s’écroule".



Ses camarades vont tenter en vain de le secourir. "C’est déjà trop tard. Il est 05h20", rapporte encore Emmanuel Macron.



Le chef de l'Etat s'est ensuite longuement incliné devant le cercueil du militaire, promu chevalier de la Légion d'honneur et major à titre posthume, puis s'est entretenu avec sa famille et ses compagnons d'armes.



L'armée et la gendarmerie mènent régulièrement des opérations de démantèlement des sites d'orpaillage illégal en Guyane. Quelque 500 sites seraient toujours actifs, selon l'Observatoire de l'activité minière (OAM).