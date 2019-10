Macron présente ses projets pour "réinscrire La Réunion dans l'espace indo-Pacifique"

Saint-Denis de La Réunion, France | AFP | mercredi 23/10/2019 - Le président Emmanuel Macron a présenté mercredi ses projets pour "réinscrire La Réunion pleinement" dans l'espace régional indo-pacifique, misant sur le développement de ses infrastructure physiques et numériques, la protection de la biodiversité ou encore la construction d'une filière pêche durable.



"L'indo-pacifique est un espace qui représente aujourd'hui 22% de la richesse mondiale, bientôt 25%", c'est "un espace qui est au cœur de tous les flux commerciaux internationaux", a-t-il souligné à Saint-Denis de La Réunion, à l'occasion du lancement de "Choose La Réunion" ("Choisissez La Réunion"), forum économique en présence d'une cinquantaine de grands investisseurs français et étrangers, destiné à renforcer l'attractivité du territoire.

"La France est un pays indo-pacifique maritime et insulaire", c'est "la deuxième puissance maritime du monde", a-t-il également rappelé. "Dans cette région, nous avons une carte à jouer", a-t-il ajouté, insistant sur le fait que cette région est "l'épicentre du commerce maritime mondial".

"Elle le sera de plus en plus, les océans abritent près de 450 câbles sous-marins, par lesquels transitent les flux d'information mondiaux. Ils recèlent des réserves halieutiques et énergétiques sans équivalent qui sont vitales pour l'humanité, et donc cette région est en train de devenir le carrefour de demain sur le plan des routes maritimes", a-t-il affirmé.

"Elle est d'ores et déjà devenu le carrefour sur le plan des câbles sous-marins et de la connectivité et elle le sera de plus en plus, compte tenu des recettes des réserves énergétiques et halieutiques qui sont les siennes et du trésor de biodiversité qu'elle recèle. Donc, nous avons un agenda à bâtir dans cette région qui est absolument inédit", a-t-il ajouté.

Autre volet: celui de la sécurité. "Cela passe par l'action de nos forces armées de la zone sud de l'océan Indien déployés à La Réunion et à Mayotte, en lien avec nos partenaires régionaux" pour la lutte contre la piraterie, l'immigration clandestine et les activités maritimes illégales.

Il a appelé à assurer "collectivement" cet espace indo-pacifique, ajoutant qu'il ne faut qu'"aucune hégémonie ne s'installe dans la région".

Le chef de l'Etat a également plaidé pour "le développement de vraies filières agricoles", "le renforcement des échanges humains (tourisme), culturels et universitaires". "Nous allons lancer un Erasmus de l'océan Indien, pour faire de l'Océan indien un archipel de lumière", a-t-il affirmé.