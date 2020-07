Macron félicite les bacheliers sur TikTok, une première

Paris, France | AFP | mardi 07/07/2020 - Emmanuel Macron a utilisé pour la première fois mardi le réseau social TikTok pour féliciter les nouveaux bacheliers après une année "hors norme", dans une courte vidéo en une heure récoltait déjà 52.000 "like" et lui valait 103.000 abonnés.



"Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous, d'abord pour vous dire bravo, félicitations, c'est le fruit de votre travail", leur dit le chef de l'Etat, filmé debout dans les jardins de l'Elysée, quelques heures après la parution des résultats de l'examen.



"Mais vous êtes cette génération qu'on appelle parfois du monde d'après", poursuit-il, reprenant l'expression qu'il utilise depuis le confinement.



"Vous avez vécu une année hors normes, celle de l’épidémie, des semaines et des semaines passées chez soi, où on vous a privé de fréquenter vos amis et d'étudier normalement", dit-il encore aux lycéens, dont les épreuves sur table ont été remplacées par le contrôle continu.



"Votre génération a devant elle un monde à inventer, plus fort, plus solidaire, plus écologique. Je ferai tout, là où je suis, pour que le gouvernement travaille, pour que ce monde soit meilleur et qu'on y retrouve ces fondements". "Mais ce n'est pas moi qui déciderai de votre avenir, ce sera vous. Alors aujourd'hui profitez, fêtez le baccalauréat et après, bon courage", conclut-il.



Emmanuel Macron a l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Twitter, Facebook, Youtube ou encore le réseau professionnel Linkedin qu'il a utilisé pour s'adresser aux PME.



En une heure, il était déjà suivi sur TikTok par 16.000 abonnés.



TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, plébiscitée par les plus jeunes grâce à ses vidéos autour de l'humour, de la danse et de la musique, comptait 800 millions d'utilisateurs en janvier dans le monde (selon DataReportal).



La plateforme a souvent dû se défendre de ses liens avec la Chine, où sa maison-mère possède une application similaire, sous un autre nom. TikTok vient d'ailleurs de suspendre son application à Hong Kong à cause de la récente loi sur la sécurité imposée par la Chine.