Macron et 193, le dialogue inattendu

“Sur les indemnisations, vous avez raison, c'est trop lent. Et il y a aujourd'hui des gens qui sont dans la détresse”, a également reconnu le Président de la République. Mais dans le même temps, le chef de l'État s'est refusé à s'engager sur un chèque en blanc pour indemniser la CPS sur les dépenses liées aux maladies radio-induites. “Dire que, parce qu'il y a eu des essais, la totalité de la CPS doit être prise en charge, ce serait fou. Parce qu'à ce moment, ce serait dire que toute politique de santé est liée aux essais et on ne prend pas en compte qu'il y a d'autres maladies et d'autres sujets de santé publique. Si je vous disais ça, je serais irresponsable”. Il s'est engagé à poursuivre le “travail enclenché” avec la table ronde et notamment via une “politique plus simple sur les indemnisations” et une “meilleure prise en charge des cancers”.



Sur la Loi Morin, le Président n'a pas été tendre non plus. “Je m'engage à ce que les choses changent en termes de procédure d'indemnisation, parce que c'est vrai que la Loi de 2010 laisse des gens dans la détresse avec des procédures qui sont trop longues”. Un discours de compréhension, y compris sur la déclassification des archives liées aux essais. “Je pense qu'on vous doit la vérité et de la considération et c'est ce que je veux apporter”. Emmanuel Macron a rappelé sa politique sur la déclassification des archives. “Pour le dire dans des termes simples, on ne va plus opposer le secret défense à tous les sujets. Parce que je pense qu'on vous doit aussi cette vérité et cette transparence. La seule chose qu'on va continuer à protéger, ce sont les éléments qui sont liés à la prolifération et qui sont très techniques et qui fragiliserait notre souveraineté collective”.