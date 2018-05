Macron "a trouvé les mots et les gestes" en Nouvelle-Calédonie, estime Valls

Paris, France | AFP | lundi 14/05/2018 - L'ancien Premier ministre Manuel Valls a jugé lundi, sur Outre-mer la Première, que le président Emmanuel Macron avait "trouvé les mots et les gestes" qu'il fallait à Ouvéa lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, à six mois du référendum sur l'indépendance.



Interrogé dans l’émission "Outre-mer politique", le député, ancien socialiste apparenté LREM, a jugé que le déplacement début mai du chef de l'Etat à Ouvéa, théâtre en 1988 du paroxysme des violences entre indépendantistes kanak et loyalistes caldoches, était "un beau déplacement".



"Il fallait qu'il y aille, il fallait rendre hommage à tous les morts," a-t-il estimé.



Selon lui, Emmanuel Macron "a trouvé les mots et les gestes", dans "une forme de coutume (...) respectueuse de chacun et de la mémoire de tous".



Pour Manuel Valls, le président a aussi "eu raison" de restituer le titre de possession de la Nouvelle-Calédonie au gouvernement local, "pour bien marquer, quoi qu'il arrive le 4 novembre (jour du référendum, ndlr), une nouvelle étape" pour le territoire.



L'ancien Premier ministre, qui préside une mission d'information parlementaire sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, a justifié sa prise de position, en février dernier lors d'une visite à Nouméa, en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France à l'issue du référendum.



"J'ai eu l'occasion de dire une conviction, une préférence, qui n'est pas une injonction. Ce sont les Calédoniens qui vont décider", a-t-il expliqué.



"Je ferai mienne la formule qui a été soulignée :+difficile d'imaginer la France sans la Nouvelle-Calédonie+. Quand le président de la République dit lui-même cette phrase et exalte le rôle et la place de la Nouvelle-Calédonie dans l'Océanie (...) c'est une manière de donner une préférence", a-t-il ajouté.



Le président Macron a déclaré que "la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie", lors d'un discours sur place début mai.



