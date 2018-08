Ma femme est folle, une comédie de boulevard proposée par Didascalies

PAPEETE, le 23 août 2018 - La troupe Disdascalies vient de voir le jour. Sa première pièce, Ma Femme est folle de Jean Barbier est une comédie de boulevard classique, accessible, familiale. Elle sera interprétée par huit comédiens sur la scène du Petit théâtre de la maison de la culture à partir du 30 août.



Les acteurs Nicolas Arnould et Aurélie Vigouroux ont fondé la troupe Didascalies*. Sa particularité ? La souplesse. " On l’a imaginée comme un regroupement variable de comédiens ", expliquent-ils.



" C’est-à-dire que les comédiens pourront venir d’autres troupes le temps d’une pièce, que des amateurs ou des professionnels pourront nous rejoindre, que rien ne sera jamais figé. On travaillera avec des acteurs différents pour chaque projet en fonction des envies et disponibilités de chacun. " L’idée étant " de faire se rencontrer les comédiens, de montrer qu’on a un pool d’acteurs en Polynésie ".



Situations comiques et personnages hauts en couleur



La preuve avec Ma Femme est folle, " un classique familial, une comédie de boulevard accessible à tous. Il n’y a aucune vulgarité, seulement des situations comiques et des personnages hauts en couleur ". Huit comédiens se sont réparti les huit rôles de la pièce écrite par Jean Barbier dans les années 1990.



" C’est l’histoire d’un entrepreneur, Julien Valladier, qui a monté un petit empire et qui a ses petites habitudes ", raconte au passage Nicolas Arnould. " Un jour, sa femme débarque et chamboule sa vie . "



Un travail collectif



La pièce a été mise en scène par Gildas Meilleray, auteur et metteur en scène de la compagnie Grand angle (Pas d’amant dans l’armoire, Éco ou la nouvelle humanité…) et de Sydélia Guirao, également auteur, scénariste et metteur en scène. Ils ont apporté leur propre interprétation des personnages et de l’histoire qui a été combinée à celle des comédiens eux-mêmes. Un travail collectif qui a permis au groupe de monter leur version de Ma femme est folle.



D’autres pièces suivront après cette première aventure. " Notre objectif est de remettre des vaudevilles au théâtre ", annonce Didascalies. Dans ce contexte, des cours de théâtre vont être proposés à partir de mi-septembre. " Il s‘agira de cours d’approfondissement, pour les amateurs et professionnels ", précise Nicolas Arnould qui est également professeur de théâtre. " Ce qui impliquera des engagements réciproques et une assiduité dans le temps ." Et permettra, à terme, de venir grossir les rangs d’acteurs.



*Une didascalie est, dans une pièce de théâtre ou le scénario d‘un film, une note rédigé à l’attention des acteurs et/ou du metteur en scène, donnant des indications d’action, de jeu ou de mise en scène.