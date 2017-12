MMA / Triathlon – Flore Hani et Teva Poulain ont rejoint le mouvement végan

Parole à Flore Hani



Tu as modifié ta façon de t’alimenter ?



« J’ai progressivement supprimé tout ce qui est viande et produits laitiers de mon alimentation. J’ai fait l’expérience sur un camp d’entrainement avec tout ce qui est graines germées, légumes, fruits, salades, beaucoup de choses crues et quelques légumineuses comme les lentilles etc...Je me suis rendu compte que mes performances étaient vraiment meilleures. »



Qu’as tu ressenti ?



« Je n’ai pas eu une seule courbature pendant deux mois malgré les entrainements très intenses. Il n’y a pas eu un seul jour où je me suis réveillée en me disant « je suis fatiguée, je n’ai pas envie de m’entrainer ». Le jour de mon combat, j’ai fait une prestation magnifique. J’étais au top, j’ai gagné. Cette première expérience en 2015 du « cru » en retirant la viande m’a poussée à changer. »



Il y a un manque d’information ?



« Complètement. Quand on grandit, on nous met des normes, comme manger trois fois par jour, avaler des cachets quand tu es malade. L’alimentation c’est pareil, on te dit que pour bien grandir il faut manger des produits laitiers, bah non, c’est faux. J’ai complètement retiré le gluten de mon alimentation. C’est un poison, comme les produits laitiers. »



« En fait l’organisme l’assimile mal, la digestion est super longue et donc ça épuise à tous les niveaux. La digestion cela utilise des calories, de l’énergie. Donc, surtout pour un athlète, si tu utilises 70 % de ton énergie pour digérer, il te reste quoi pour t’entrainer ? L’athlète, il lui faut des vitamines. Pour un végan, les jus sont un apport de vitamines assimilables facilement. Manger cru et beaucoup de fruits, c’est vraiment important. »



Consommer végan, ce n’est pas plus cher ?



« Pas du tout, au contraire. Si tu manges essentiellement des fruits et des légumes, des légumineuses, des tubercules que tu trouves au marché, ce n’est pas plus cher. Je vois la différence, quand j’achetais du poisson à 1600 ou 1800 francs le kilo…Les gens se trompent, ils pensent qu’en mangeant végétarien ou végan tu vas devoir acheter des produits que tu n’a pas l’habitude de consommer, pas forcément. »



Ton mental de sportive t’a aidée pour modifier ton alimentation ?



« Complètement. Il ne faut pas changer de style d’alimentation en se disant, « il faut que je le fasse ». Je l’ai fait à la base parce que j’ai eu une prise de conscience éthique, j’ai vu une fois un abattoir, cela m’a suffit, j’ai compris. J’ai aussi pris conscience que ce n’était pas logique de consommer des fruits et légumes qui ne sont pas locaux alors qu’on a tout ici à disposition. »



« Je me suis rendue compte aussi que pour mon bien être, en tant qu’athlète, si je voulais être à 100% dans mes performances, il fallait que je me sente bien. Et pour me sentir bien, il ne fallait plus que je consomme des produits transformés. Cela a été un choix parce que j’ai senti que c’était ce qu’il me fallait. »