1er salon Vegan - Cédric Wane : "La révolution vegan est en marche"

Parole à Cédric Wane :



Tu as employé le terme de « révolution ? »



« On est une minorité pour l’instant. J’ai pris cet exemple pendant la conférence, toute révolution passe par trois phases. Le ridicule, ensuite le danger et enfin l’assimilation. Dans la première phase on se moque de nous, dans la deuxième on se fait « excommunier » par son environnement social et enfin l’acceptation, cela devient normal. Je fais le parallèle avec le combat pour le féminisme dans les années 60. On est donc en quelque sorte des pionniers. Il faut juste s’accrocher et ne pas perdre confiance. Le temps nous aidera. »



Peut-on vivre sans protéines animales ?



« Les protéines animales indispensables ? C’est un mythe. Qu’elles soient d’origine animales ou végétales, les protéines ont la même structure moléculaire. Par contre, du côté animal, il y a tout le côté éthique. Il y aura plus de mauvais gras dans la protéine animale. Il y a également des hormones. La végétale est plus dense en protéines. 100 grammes d’épinards contiennent plus d’acides aminés que 100 grammes de steack. Peu de gens le savent. Quand on prend l’exemple de la spiruline, là c’est encore plus concentré en protéines. »



Il y a un blocage psychologique ?



« C’est sûr, parfois on a du mal à y voir clair. D’où l’intérêt d’en discuter avec des nutritionnistes pour en avoir le cœur net, par rapport à ces supposées carences en fer ou en vitamines B. Si on fait les bonnes associations légumineuses-céréales, il n’y a pas de problème. C’est sûr qu’il y a une période de transition, on ne devient pas vegan du jour au lendemain. »



« Au lycée, je consommais casse-croute hachis et limonade, comme tous mes amis. J’ai démarré le sport de manière intensive aux US et là j’ai vu que mes camarades voyaient leur performances progresser plus vite que les miennes. Ce sont eux qui m’ont dit que j’avais un souci par rapport à mon alimentation, c’est comme ça que je suis devenu végétarien. J’ai vu mes performances s’améliorer, ma consommation de médicaments s’arrêter. J’ai poursuivi progressivement vers le végan. »



Le véganisme, ce n’est pas juste l’alimentation ?



« Le véganisme c’est un carrefour. Il y a le côté éthique, moral par rapport à la souffrance animale dans les abattoirs, il y a le côté écologique, sanitaire, économique aussi. Il n’y a pas que l’aspect performance physique. En passant la porte d’un supermarché ou d’un commerce de proximité, on vote avec notre fourchette en fait. On peut à terme révolutionner le monde en diffusant ces idées. Nos ressources s’épuisent, on devra donc trouver une alternative, tôt ou tard. Certains prônent la décroissance, c’est peut être la solution. »



Le combat bio est tout aussi important ?



« Le véganisme est un mode de vie. Je donne la priorité au végétalisme et si c’est bio c’est encore mieux. Manger des céréales, des fruits et légumes pleins de pesticides n’a pas de sens. L’offre bio heureusement se développe de plus en plus. Et plus il y aura de demande, plus l’offre se développera, c’est aussi simple que ça. A Tahiti, on a la chance d’avoir des tubercules, des fruits. A nous de réorienter notre manière de consommer vers le local. Fei, taro, patates douces, uru etc...On est pas obligés de reproduire ce qui se fait sur les continents. »