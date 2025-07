MAJ : des vagues jusqu'à 4 m attendues aux Marquises, la population préparée

Papeete, France | avec AFP et communiqué | mercredi 30/07/2025 - Dans un nouveau communiqué publié mardi soir, le Haut-commissariat a réévalué à la hausse la hauteur maximale de l'onde océanique attendue sur les Marquises, après le séisme de magnitude 8,8 au large de la côte est de la Russie.



Les îles de Ua Huka, Nuku Hiva et Hiva Oa verront arriver une onde océanique allant de "1,10m à 4m à Nuku Hiva, au lieu des 2,20m initialement prévus" dès 00h57 heure locale, écrit le Haut-Commissariat de Polynésie française dans un nouveau communiqué.



Les autres îles des Marquises seront quant à elles touchées par des vagues d'une hauteur comprise entre 0,60 et 0,90m (contre 0,80m initialement prévu), précise-t-il, et l'ensemble de l'archipel polynésien est placé en alerte.



La population menacée est actuellement "mise en sécurité dans des lieux de repli prédéterminés à l'avance, et se prépare à passer la nuit à l'abri", a indiqué Xavier Marotel, secrétaire général du Haut-Commissariat, lors d'une conférence de presse retransmise en direct sur les réseaux sociaux. "On est sur un phénomène qui va se dérouler en milieu de nuit et qui peut durer 4 à 6 heures. Il y aura peut-être une deuxième, voire une troisième vague. C'est un phénomène qui est classique donc il faut se mettre à l'abri dans la durée et ne pas penser qu'après la première vague, c'est terminé", a-t-il prévenu.



"Ce sont des situations qui sont malheureusement déjà connues. Il y avait déjà eu une vague similaire en 2015 sans dégât humain, et il y a eu un exercice identique - ils sont réguliers - aux îles Marquises il y a six semaines, donc la population est préparée avec les consignes, les réflexes qui sont acquis", a pour sa part indiqué sur BFMTV le ministre des Outre-mer, Manuel Valls.



Malgré tout, "bien sûr qu'il y a une inquiétude", a-t-il ajouté. "Une chose, ce sont les exercices. L'autre chose, c'est la réalité."



"Nos forces armées en Polynésie Française sont mises en alerte à titre préventif, pour être en mesure d'assister nos concitoyens et les services de l'État dans d'éventuelles opérations de recherche et sauvetage ou d'évacuations sanitaires", a réagi sur X le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.



Les autres archipels de la Polynésie française devraient être touchés par des vagues moindres, inférieures à 30 cm, ne nécessitant pas une évacuation ou une mise à l'abri. Le Haut-Commissariat a toutefois appelé à la prudence, notamment à s'éloigner des rivages et des rivières.



Alerte rétrogradée à Hawaï



Le niveau d'alerte au tsunami pour Hawaï a elle été rétrogradé au niveau d'appel à la vigilance, a annoncé mercredi le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique (PTWC). "Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique a RÉDUIT le niveau d'alerte pour Hawaï à AVIS DE TSUNAMI", a indiqué l'Agence de défense civile du comté d'Hawaï sur X, une décision qui signifie que le tsunami ne constitue plus une menace majeure pour les populations côtières dans cette zone du globe, même si elle doivent rester prudentes.



"Soyez prudent lors de votre retour et faites attention aux dégâts", a indiqué le département de la protection civile du comté de Hawaï dans un message publié sur X.