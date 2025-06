MAJ - Une famille sauvée d'un naufrage aux Marquises

Tahiti, le 31 mai 2025 – Un nouveau drame en mer a été évité, ce samedi. Trois personnes, dont un enfant, ont été secourues suite au naufrage de leur catamaran au sud-ouest de Ua Pou grâce à l'intervention du Gardian et d'un voilier, coordonnée par le JRCC Tahiti.





Dans un communiqué, le haut-commissariat indique que le Centre de coordination de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) a reçu une alerte de détresse d’une balise satellitaire liée au navire de plaisance Luna Bay 2, ce samedi à 3h16 du matin. Le navire battant pavillon français se situait à environ 70 milles nautiques au sud-ouest de l’île de Ua Pou, avec trois personnes à bord, dont un enfant. Il s'agirait de la famille de Charline Picon, médaillée olympique de voile. Selon le JRCC, le catamaran aurait heurté un objet flottant non identifié (OFNI).



"Après de multiples tentatives de contact avec le requérant demeurées infructueuses, et en l’absence de moyens nautiques détectés à proximité de la position de la détresse, le JRCC Tahiti engage l’aéronef Gardian de la 25F pour recherches et sauvetage. Il sollicite le concours du navire de pêche Lady Chris 10, situé à une centaine de nautiques de la position et la vedette à passagers Te Ata O Hiva de la CODIM, basée à Hiva Oa", est-il relaté.



Premier arrivé sur zone, le Gardian a découvert le catamaran faisant naufrage, avec une annexe et un radeau de survie présentant des entrées d'eau. Les naufragés étaient tous sains et saufs. Une chaîne de recherche et de sauvetage (SAR) de 10 places a été larguée en attendant l'arrivée du Stardust, un voilier situé à quatre heures de navigation. En début d'après-midi, les trois naufragés étaient récupérés à bord.



Le professionnalisme et l'engagement de l'ensemble des participants impliqués dans ce sauvetage est salué par le haut-commissaire.