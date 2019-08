Lynx et panthères traînent mystérieusement la patte en Floride

Miami, Etats-Unis | AFP | mercredi 21/08/2019 - Les autorités américaines enquêtent sur un mystérieux trouble neurologique qui affecte les panthères et les cousins du lynx en Floride, les empêchant de marcher normalement.



"Tous les animaux affectés marchaient anormalement ou avaient des problèmes de coordination de leurs pattes arrières", a annoncé l'Agence de la pêche et de la faune sauvage de Floride.

Des caméras de surveillance ont enregistré des images de félins à divers degrés de la maladie, dont la cause n'est pas encore connue. Les maladies infectieuses, les déficiences nutritionnelles et les expositions à diverses toxines sont envisagées.

Si relativement peu d'animaux présentaient des symptômes, qui les font tituber comme s'ils étaient ivres ou entamaient des pas de danse, les chercheurs tentaient encore de déterminer l'ampleur du problème.

"Plusieurs maladies ont déjà été écartées", a expliqué Gil McRae, le directeur de l'institut de recherche de l'Agence de la pêche et de la faune sauvage de Floride, ajoutant que ses services travaillaient avec ceux de l'Etat fédéral américain et divers spécialistes à travers le monde pour éclaircir ce mystère.