Lycée d’enseignement agricole protestant de Taravao : signature du contrat de formation

PAPEETE, 12 juillet 2018 - Le contrat de participation au service public d’éducation et de formation du lycée d’enseignement agricole protestant de Taravao, a été signé, mercredi après-midi, par le président Edouard Fritch, le haut-commissaire, René Bidal, et le président de l’Eglise protestante ma’ohi, Taaroanui Maraea.



Cette signature s’est déroulée en présence également du ministre de l’économie verte et du domaine, Tearii Alpha. Le lycée d’enseignement agricole protestant de Taravao proposera, ainsi, deux formations agricoles dont un Bac Professionnel Bio Industrie de Transformation, et un Bac Professionnel Productions Aquacoles. Le financement de l’opération, pour la remise en état des bâtiments, a été pris en charge à hauteur de 270 millions Fcfp par le Pays, avec un apport prévisionnel d’environ 130 millions par l’Eglise protestante maohi, sur 2018 et 2019, l’Etat prenant en charge 83 millions Fcfp, sur 2018 et 2019, pour le fonctionnement et le salaire des enseignants.



À cette occasion, Edouard Fritch a salué cette initiative et cette dynamique positive dans un secteur qui constitue l’une des priorités de son nouveau mandat. En effet, en plus de compléter la carte des formations agricoles déjà proposée, il s’agit de deux filières, l’Agroalimentaire et l’Aquaculture, génératrices d’emplois et de nouveaux débouchés en Polynésie. " L’implantation de cette structure à Taravao est judicieuse tant on connaît la vocation agricole du sud de Tahiti mais également les projets en matière d’aquaculture sur la zone de Faratea. Ce sont donc bien, à terme, des débouchés qui s’offriront aux élèves ", a mis en exergue le président.



L’ouverture des filières se fera progressivement puisqu’il est prévu de proposer dès la rentrée de 2018, une seconde Professionnelle - Alimentation Bio Industriels Laboratoire et une seconde Professionnelle - Productions Animales spécialité Aquaculture.



En 2019, le lycée ouvrira une 1ère Bac Professionnel Productions Aquacoles ainsi qu’une 1ère Bac Professionnel Bio Industrie de Transformation. Enfin, les filières de Terminale Bac professionnel Productions Aquacoles et de Terminale Bac professionnel Bio Industries de Transformation seront disponibles dès 2020. Chaque classe pourra accueillir environ 16 élèves. À terme, ce sera une centaine d’élèves qui seront inscrits dans ces deux filières.



Le LEAP de Taravao comptera à la rentrée 2018 cinq classes, une halle agroalimentaire et un service de restauration et d’hébergement qui est en cours de finalisation. À la rentrée 2019, un atelier "Productions Aquacoles" sera opérationnel.



Edouard Fritch a également rappelé que, depuis l’année dernière, le gouvernement s’est attaché à encourager et récompenser les entreprises du secteur primaire orientées vers l’innovation. Une loi du Pays visant à faciliter et renforcer l’installation d’entreprises a été prise, celle-ci concernant notamment des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, l’installation d’ateliers relais dans les communes, et l’aide à l’agro-transformation.