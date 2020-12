Lutte contre les accidents domestiques à Nuku Hiva

Les enfants étaient eux aussi acteurs de cette matinée informative, à travers des activités visant à identifier les dangers présents à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de la maison, ou encore des jeux pour apprendre les symboles se trouvant sur les étiquettes des produits ménagers du quotidien.

Parents et enfants étaient venus nombreux participer à ces ateliers ludiques et il semble qu’ils aient apprécié cette matinée inédite, comme l’explique Kenae et Keran deux enfants âgés de 10 ans : "Quand on est arrivés à la maison de l’enfance, on a vu un barbecue géant, une chaise et une table géantes, il y avait aussi un four, une bouteille de gaz et même une table à repasser avec un fer très grands et on a trouvé ça très marrant. On nous a expliqué que c’est comme ça que les petits enfants, plus petits que nous, voient les objets et les meubles de la maison. Du coup on a bien compris pourquoi et comment des accidents domestiques graves peuvent arriver."

Du côté des parents, cette matinée a aussi été une bonne surprise amusante et instructive.

"C’est vraiment bien pour nous les parents de pouvoir se mettre à la place des petits, explique Moana Touatini, père de famille. L’idée des meubles surdimensionnés est très bonne ; j’ai dû réfléchir pour savoir comment monter sur la chaise XXL et pareil pour en descendre ; j’ai bien compris la difficulté que peut ressentir un enfant face aux distances, à la hauteur ou même au poids des choses qui pour nous sont habituelles. C’est impossible de s’en rendre compte sans cette mise en situation."