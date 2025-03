Lutte – Les Tahitiens ambitieux aux Oceania

Tahiti le 14 mars 2025 - La sélection tahitienne de lutte sera composée de quatre athlètes aux Oceania de la discipline qui auront lieu à Pago Pago aux Samoa américaines du 20 au 22 mars. Les quatre Tahitiens visent au moins le podium dans leur catégorie et des titres sont envisageables.



La Fédération polynésienne de lutte, MMA, BJJ et disciplines associés (FPLAJDA) a retenu quatre jeunes espoirs qui vont représenter les couleurs du Fenua aux Samoa américaines lors des Oceania de lutte, du 20 au 22 mars. Tahaki Ariitai, Ateanui Mati, Tamaterai Hervé et Vaitehau Otcensaek ont embarqué en direction de Pago Pago dans la nuit de jeudi à vendredi avec des transits à Auckland et Apia. Sous la houlette de Yannick Hartmann, le cadre fédéral de la FPLAJDA, ils vont devoir tenter de faire aussi bien que leurs prédécesseurs aux Oceania, compétition que les lutteurs tahitiens fréquentent annuellement depuis 2015 avec des résultats probants comme le confirme Yannick Hartmann : “On participe chaque année aux Oceania et on y est régulièrement performants avec souvent des médailles d’or. Cette année, on emmène que des moins de 21 ans car l’objectif, c’est de les préparer pour les Jeux du Pacifique 2027 pour lesquels on mise sur la nouvelle génération et les partants pour Pago Pago vont enchaîner au mois de juillet avec les Mini-Jeux de Palau. Notre sélection est jeune mais elle a du potentiel et je pense que tous sont capables de monter sur le podium voire sur la plus haute marche dans leur catégorie d’âge et de poids. La lutte tahitienne se porte bien et elle prend même un coup d’accélérateur depuis quelques mois en vue des Jeux du Pacifique de 2027. Nous avons notamment programmé un gros stage technique début avril à Huahine avec la venue d’un entraîneur national et ce type de regroupement va se renouveler ponctuellement. Les Oceania et les Mini-Jeux vont déjà nous permettre de mieux situer le niveau de nos lutteurs à deux ans des Jeux.”

Compétition exigeante physiquement



La délégation tahitienne sera composée des quatre lutteurs sélectionnés, du cadre fédéral et de deux arbitres, Heiata Roura et Manuiti Amaru. À la demande du ministère des Sports, la FPLAJDA constitue et forme, depuis novembre 2024, une cohorte d’arbitres en vue des Jeux du Pacifique 2027. Deux d’entre eux, Heiata Roura et Manuiti Amaru, sont d’ailleurs du voyage aux Samoa américaine pour passer une qualification internationale.



Les sélectionnés pour les Oceania ont suivi une préparation intensive et notamment au niveau de l’arbitrage dont le règlement est assez complexe en lutte. Les combattants doivent en conséquence bien maîtriser ce règlement pour ne pas être pénalisé en compétition. La préparation a également été soutenue sur le plan technique et physique car la lutte est un sport qui demande un cardio exceptionnel. Tous pratiquent à la base le jiu jitsu brésilien et pour certains le MMA et ils viennent à la lutte car c’est un paramètre incontournable dans la pratique du jiu jitsu et du MMA. Les trois disciplines sont complémentaires et indissociables.



Les quatre lutteurs tahitiens vont avoir un programme chargé et exigeant physiquement pendant trois jours car ils seront engagés dans trois spécialités, la lutte libre, la gréco-romaine et la lutte sur le sable. Ils disputeront au minimum neuf combats mais on peut envisager plus dans la mesure où ils devraient aller loin dans les tableaux de leur catégorie respective. Tahaki Ariitai, Ateanui Mati, Tamaterai Hervé et Vaitehau Otcensaek vont pouvoir mieux situer leur niveau dans le contexte océanien en vue des Mini-Jeux de Palau et des Jeux du Pacifique à Tahiti car tous quatre sont programmés pour être membre de la sélection tahitienne de lutte en 2027.

Patrice Bastian



La délégation tahitienne

Athlètes

Tahaki Ariitai (AS JT) : U17 63 kg

Ateanui Mati (Te Aro MMA) : U17 72 kg

Tamaterai Hervé (Seasiders BJ) : Junior 69 kg

Vaitehau Otcenasek (Te Ari MMA) : Junior 84 kg



Arbitres

Heiata Roura

Manuiti Amaru



Entraîneur

Yannick Hartmann

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 13 Mars 2025 à 16:15 | Lu 149 fois