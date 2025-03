Ludovic Chastang remporte le triathlon de Tautira

Tahiti, le 23 mars 2025 - Pour le premier triathlon de la saison, c’était à Tautira qu’avaient rendez-vous les amoureux de la discipline. Dans le magnifique écrin du parc Tatatua, les athlètes se sont lancés dans l’eau et sur terre pour tenter de boucler les différents parcours proposés par la fédération tahitienne de triathlon et le club Fei Pi. Sur le très dur parcours M, c’est Ludovic Chastang qui s’impose de la plus belle des manières en 2 heures, 13 minutes et 7 secondes. Chez les femmes, la récente vainqueure du championnat polynésien de triathlon, Guénaëlle Rauby, a franchi la ligne d’arrivée en tête.



Avec un peu l’appréhension de revivre la même mésaventure que l’année dernière, où la foudre avait frappé la course et où les organisateurs avaient été obligés de tout arrêter, les membres du club Fei Pi et de la fédération tahitienne de triathlon étaient rassurés en voyant le beau temps s’établir sur le magnifique terrain de jeu de Tautira. Une volonté de la part du club de Fei Pi de choisir ce lieu, qui correspond à leurs valeurs : “Ça fait plusieurs années qu’on le fait ici parce que les conditions s’y prêtent, le site est magnifique. Le club est très axé sur le côté sauvage de l’île, la côte est, Tautira. La nature, c’est vraiment l’image que l’on veut véhiculer”, nous expliquait Guillaume Chassaing, le secrétaire du club.



Guénaëlle Rauby première chez les filles



Pour cette épreuve planifiée au calendrier fédéral, trois parcours XS, S et M permettaient à toutes les catégories de participer. Même pour les 6-8 ans et les 9-12 ans, un parcours de cross-triathlon avait été mis en place. Il y en avait pour tous les goûts. Avec un même tracé pour les trois formats, seules les distances différaient. Et quelle différence ! Avec un parcours M des plus difficiles, les organismes ont été mis à rude épreuve. Avec 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course, les triathlètes inscrits sur ce format ont vécu une épreuve difficile et intense. Peu habitués à ce format, Guénaëlle Rauby analyse : “Ça fait très longtemps que je n’ai pas fait ce genre de parcours, donc ça a été dur. Mais c’est le format qui sera demandé en championnat. En ce moment, je nage beaucoup et je suis contente car ça paye. Je suis sortie très bien du parcours de natation. Après, le vélo a été dur sur le retour car il y avait beaucoup de vent de face. Et pour finir la course, on serre les dents, on essaie de maintenir un rythme qui nous permettrait d’accélérer à la fin si c’était nécessaire.” Notre athlète, qui tente actuellement de faire les minima pour les Mini-Jeux du Pacifique, qui se dérouleront à Palau, déclare : “On doit faire des chronos en natation et en course à pied. Je me sens bien en ce moment. J’espère faire partie de la sélection.”



Ludovic Chastang domine l’épreuve



Chez les garçons, Ludovic Chastang n’est pas en reste. Après un parcours de natation mitigé, il a su prendre la première place à l’arrivée du vélo et à la tenir jusqu’à la ligne d’arrivée. Une belle performance pour cet athlète qui figure toujours très bien dans les différentes courses et qui a tout donné pour remporter cette épreuve organisée par son club. “C’était important pour moi de gagner aujourd’hui pour le club. Je me sentais bien sur ces distances, ça m’a permis de revenir malgré une natation mitigée. J’ai récupéré mon retard au deuxième tour du vélo et, sur la course à pied, j’ai mis un rythme assez soutenu pour creuser un écart avec mes adversaires.” Après ce triathlon, les objectifs de Ludovic s’éloignent du Fenua : “Je vais partir en France pour participer à un ultra-trail de 84 km près de Lyon. Ensuite, j’attends une réponse pour ma participation à la Diagonale des Fous à La Réunion. C’est un tirage au sort, donc j’espère que la chance sera de mon côté.” On l’espère aussi, Ludovic, et nous te suivrons dans tes aventures.



Pour ce premier triathlon de la saison, les 113 participants ont prouvé que nos triathlètes se portaient bien et que la future génération était bien en place. Au vu de l’arrivée spectaculaire du parcours XS, qui a vu une égalité parfaite entre les deux jeunes espoirs, Vincent Manea et Zup Natiméo, l’avenir du triathlon polynésien s’écrira en lettres d’or.











Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 23 Mars 2025 à 19:01 | Lu 1081 fois