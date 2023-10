Louis Rollin comme sujet pédagogique

Nuku Hiva, le 1er octobre 2023 - Dans le cadre d’un projet pédagogique en hommage au docteur Louis Rollin, les écoles des Marquises se préparent à concourir pour le “prix de la légion d’honneur” qui sera remis à la fin du mois d’octobre par le ministre de l’Éducation.





L’hôpital de Nuku Hiva porte son nom. À l’occasion du 60e anniversaire de la Section Bougainville de la société des membres de la légion d’honneur (SMLH) de Polynésie française, un grand concours scolaire est organisé aux Marquises en partenariat avec le ministère de l'Éducation, la Direction générale de l'éducation et le vice-rectorat, pour faire connaitre la vie et les missions du docteur Louis Rollin, figure historique de l’engagement en Polynésie et en particulier aux îles Marquises.



Il s’agit pour les élèves des écoles et les CJA volontaires de préparer un projet pédagogique. Il pourra s’agir d’un dossier documentaire, d’une affiche, ou d’une production artistique qui peut prendre une forme littéraire, graphique, théâtrale, audiovisuelle, chorégraphique ou encore musicale, sur le thème du docteur Rollin.



Un concours qui, de fait, s’avère pluridisciplinaire puisqu’il implique que les élèves travaillent sur les matières artistiques, mais aussi culturelles et historiques puisque l’arrivée de ce médecin aux Marquises prend date il y a tout juste 100 ans.



À Nuku Hiva, Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Patoa de Taiohae et leurs enseignantes Yolène Huet Pahuatini et Elvira Bonnet ont choisis de participer à ce grand concours.



Pour ce faire, ils ont rencontré Jacques Iakopo Pelleau spécialiste de l’histoire des Marquises. Ils ont également visité l’hôpital de l’archipel qui porte le nom de Louis Rollin puis ils ont découvert les locaux de la subdivision administrative des Marquises au côté de l’administrateur d’État Guillaume Audebaud. Le docteur Louis Rollin avait lui-même été “médecin-administrateur” de l’archipel de juin 1929 à août 1930. Il était plus précisément en poste dans ces locaux qui sont au demeurant les plus anciens bureaux administratifs de Polynésie française.



“C’était très intéressant de visiter ce bâtiment et de pouvoir s’entretenir avec l’administrateur actuel, explique Elvira Bonnet enseignante. Il s’est rendu très disponible et les élèves ont pu lui poser des questions sur l'évolution de la subdivision administrative des îles Marquises depuis le passage de Louis Rollin, ou encore sur le fonctionnement et les différents services en comparaison de ceux d’il y a un siècle. La visite de l’hôpital et l’entretien avec M. Pelleau étaient aussi très instructifs. Il faut dire que la majorité de nos élèves ne connaissaient pas vraiment Louis Rollin avant que nous décidions de participer à ce concours. Ce travail est donc aussi un exercice de culture générale.”



Désormais, pour faire suite à ce premier travail de recherche, les élèves vont devoir mettre les informations collectées en ordre afin de composer une poésie (production qu’ils ont choisi pour le concours). Celle-ci sera d’abord écrite en langue française, puis sera traduite en Eo enana afin d’être déclamée dans la pure tradition de l’art oratoire marquisien, le tapatapa.



Cette production sera enregistrée, puis envoyée aux organisateurs du concours au plus tard le mardi 13 octobre prochain. C’est ensuite le jury composé de représentants de la SMLH, du haut-commissariat, d’intervenants des forces armées en Polynésie française, du ministre de l’Éducation, de membres de l’académie marquisienne, d’enseignants et de personnalités de la société civile marquisienne, qui choisira les productions lauréates du concours.



Le 24 octobre prochain, le ministre de l’Éducation en Polynésie française procédera à la remise des prix qui sera organisée dans l’enceinte de l’école Patoa de Nuku Hiva. Toutes les écoles de l’archipel ayant participé au concours seront présentes par vidéo-conférence.



Ce que les Marquises doivent à Louis Rollin

Louis Rollin est né en 1887 à Paris où il étudie la médecine. C’est en 1920 qu’il arrive à Tahiti en tant que médecin contractuel de la Compagnie française des phosphates de l’Océanie pour laquelle il travaille à Makatea pendant trois ans. Puis il s’engage dans le cadre des médecins contractuels des Établissements français d’Océanie.

Il est envoyé aux Îles Marquises par le gouverneur Rivet qui s’inquiète de la situation du peuple marquisien. Sur place, il vient seconder le Résident de Poyen-Bellisle, nommé à Atuona en 1920 et lui-même médecin des troupes coloniales. En plus du poste médical d’Atuona, un second est créé à Taiohae dirigé par le docteur Rollin.

Dès son arrivée ce dernier est ému et choqué par la situation sanitaire dans laquelle il trouve le peuple marquisien. En effet, les spécialistes estiment à 100 000 hommes la population totale de l’archipel en 1800. Après cinquante années de présence anglo-américaine, la population n’est plus que de 20 000 Marquisien (en 1842) lorsque les Français prennent possession des Îles Marquises.

En 1921, il ne restait plus que 2 094 Marquisiens dont la communauté internationale prédisait la fin prochaine.

Le docteur Rollin constate alors que la tuberculose, entre autres pathologies, décime les adultes depuis le début du XIXe siècle, mais l’examen des registres de l’État-civil sur plusieurs décennies lui révèle que les nourrissons constituent le tiers des décès. Il s’attaque donc aux causes de la grande mortalité infantile. Son effort porte en premier lieu sur l’hygiène dans les foyers et l’éducation à l’hygiène auprès des jeunes mamans. Le docteur Rollin exige par ailleurs que les équipages de chaque navire en escale dans l’archipel subissent une visite sanitaire avant de débarquer.



Ainsi, lors de son séjour aux Marquises, le médecin n’aura de cesse de travailler à sauver le peuple marquisien de l’extinction. En 1931, le recensement constate un rebond démographique. La population est alors de 2 283 Marquisiens. Pour la première fois depuis des décennies, le nombre des naissances dépasse celui des décès. Même si cette année-là, 40% de la mortalité est encore due à la tuberculose.



Le Dr Rollin est mort le 5 janvier 1972 à Tahiti. Il est enterré au cimetière de l’Uranie à Papeete. En 2016 l’unique hôpital des Marquises, situé à Nuku Hiva, a été rebaptisé en hommage à ce praticien “Hôpital Louis Rollin”.





Pour plus d’informations sur le docteur Louis Rollin, le site de Jacques Iakopo Pelleau : Louis Rollin est né en 1887 à Paris où il étudie la médecine. C’est en 1920 qu’il arrive à Tahiti en tant que médecin contractuel de la Compagnie française des phosphates de l’Océanie pour laquelle il travaille à Makatea pendant trois ans. Puis il s’engage dans le cadre des médecins contractuels des Établissements français d’Océanie.Il est envoyé aux Îles Marquises par le gouverneur Rivet qui s’inquiète de la situation du peuple marquisien. Sur place, il vient seconder le Résident de Poyen-Bellisle, nommé à Atuona en 1920 et lui-même médecin des troupes coloniales. En plus du poste médical d’Atuona, un second est créé à Taiohae dirigé par le docteur Rollin.Dès son arrivée ce dernier est ému et choqué par la situation sanitaire dans laquelle il trouve le peuple marquisien. En effet, les spécialistes estiment à 100 000 hommes la population totale de l’archipel en 1800. Après cinquante années de présence anglo-américaine, la population n’est plus que de 20 000 Marquisien (en 1842) lorsque les Français prennent possession des Îles Marquises.En 1921, il ne restait plus que 2 094 Marquisiens dont la communauté internationale prédisait la fin prochaine.Le docteur Rollin constate alors que la tuberculose, entre autres pathologies, décime les adultes depuis le début du XIXsiècle, mais l’examen des registres de l’État-civil sur plusieurs décennies lui révèle que les nourrissons constituent le tiers des décès. Il s’attaque donc aux causes de la grande mortalité infantile. Son effort porte en premier lieu sur l’hygiène dans les foyers et l’éducation à l’hygiène auprès des jeunes mamans. Le docteur Rollin exige par ailleurs que les équipages de chaque navire en escale dans l’archipel subissent une visite sanitaire avant de débarquer.Ainsi, lors de son séjour aux Marquises, le médecin n’aura de cesse de travailler à sauver le peuple marquisien de l’extinction. En 1931, le recensement constate un rebond démographique. La population est alors de 2 283 Marquisiens. Pour la première fois depuis des décennies, le nombre des naissances dépasse celui des décès. Même si cette année-là, 40% de la mortalité est encore due à la tuberculose.Le Dr Rollin est mort le 5 janvier 1972 à Tahiti. Il est enterré au cimetière de l’Uranie à Papeete. En 2016 l’unique hôpital des Marquises, situé à Nuku Hiva, a été rebaptisé en hommage à ce praticien “Hôpital Louis Rollin”.Pour plus d’informations sur le docteur Louis Rollin, le site de Jacques Iakopo Pelleau : http://www.te-eo.com/index.php/francais-menu/publications-perso/item/584-hommage-au-docteur-louis-rollin-1887-1972

Rédigé par Marie-Laure le Lundi 2 Octobre 2023 à 09:53 | Lu 88 fois