Louis Provost reste à la tête du COPF

Tahiti, le 17 novembre 2019 - L'assemblée générale du Comité olympique de Polynésie française (COPF) s'est tenue samedi à l'IJSPF. A l'ordre du jour le renouvellement des membres du conseil d'administration et de son président. Seul candidat à sa propre succession, Louis Provost a été réélu à la tête de l'instance sportive pour les quatre prochaines années.



Les présidents et représentants des 36 fédérations affiliées au Comité olympique de Polynésie française (COPF) étaient réunis samedi à l'IJSPF pour une assemblée générale. A l'ordre du jour le renouvellement des membres du conseil d'administration du COPF et l'élection de son président.



Avant de procéder au vote du président du COPF, les présidents des fédérations ont élu les treize membres du Conseil d'administration. Les fédérations sont réparties en cinq collèges. Soit sept membres élus pour le collège olympique, trois membres pour le collège non-olympique, et un membre pour les collèges des fédérations multisports et handisports, du sport scolaire et pour les délégués des archipels.



Après la nomination de ses membres, le Conseil d'administration a présenté un candidat pour la présidence du COPF. Cette année seul Louis Provost, le président sortant, était candidat. Ce dernier a été logiquement réélu à la tête de l'instance sportive pour les quatre prochaines années.