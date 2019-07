Louis Provost « On veut marquer notre retour »

Parole à Louis Provost, président du comité olympique de Polynésie française :







Vous avez tenu à ce que la délégation fasse un haka lors de la cérémonie d'ouverture ?







« Tout à fait, le haka est une danse visant à impressionner l'adversaire. On était pas au Vanuatu, on ne va pas revenir sur cet épisode mais on voulait marquer le retour de Tahiti. J'ai demandé à ce que notre délégation soit exemplaire, ce haka doit aller dans ce sens. Tout le monde doit être discipliné et doit appliquer les valeurs qui ont été mises en avant par le pasteur ce matin. Il faut que l'on montre que l'on est des gens sérieux et disciplinés. Le défilé de la cérémonie d'ouverture est une vitrine pour chaque pays face à toutes les nations. »







Les Samoa ont fait ce qu'il fallait pour que les Jeux se passent bien ?







« Les Samoa ont fait en sorte que tout soit au mieux, dans des délais très courts. On peut leur tirer notre chapeau. Il y a des petites imperfections mais c'est normal. Les choses se mettent en place tout doucement, l'essentiel c'est que lundi tout soit calé pour que les Jeux se déroulent de manière optimale. Dans tous les Jeux, on a eu des couacs les premiers jours, nos équipes sont là aussi pour rectifier les choses. Bravo aux Samoa parce qu'ils ont fait du très bon boulot. Notre équipe administrative a dormi à deux heures du matin, à six heures ils étaient debout...Tout le monde a bien conscience qu'il faut que l'on réussisse notre retour au sein des Jeux du Pacifique. »