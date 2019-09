Louis Beaubois vers les Mondiaux juniors de badminton

Avant de rejoindre la Russie, Louis fera une petite halte en Métropole pour y disputer un tournoi. L'occasion pour lui de se tester face aux meilleurs joueurs français. "Je vais pouvoir jauger mon niveau par rapport à eux, et voir aussi à quel niveau physique et technique je suis avant de débuter les Mondiaux. Sachant qu'au cours des dernières semaines j'ai beaucoup axé ma préparation sur le cardio", explique l'espoir tahitien. Il intégrera aussi au cours de la semaine prochaine un pôle espoir à Paris pour peaufiner encore plus sa préparation. Et puis direction la Russie, et la ville de Kazan située sur les bords de la Volga, où débutera le 30 septembre les Championnats du monde juniors.



"Louis s'entraine très régulièrement depuis un peu plus de deux ans maintenant. Il a le potentiel de passer un ou deux tours pour cette compétition", affirme Léo Cucuel, cadre technique à la Fédération tahitienne de badminton qui sera également du voyage au pays des Tsars. "Après tout va dépendre du tirage. Il peut très bien tomber contre une grosse tête de série pour son premier match, comme il peut affronter un adversaire moins fort."



De son côté Louis ne se met pas plus de pression que ça. "Je ne sais pas trop quels sont mes objectifs pour cette compétition. J'ai regardé des vidéos des Championnats de l'année dernière. Et ça envoie du lourd. Ce qui est sûr c'est que je donnerai tout ce que j'ai", confie le prodige.



En Russie Louis ne sera pas le seul Tahitien engagé. Teiva Politi prendra part également à ces Mondiaux. "Ça va leur permettre de gagner de l'expérience et de préparer les Championnats du monde juniors qui auront lieu en 2020 en Nouvelle-Zélande", précise Léo Cucuel.