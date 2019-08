Lorenzo Avvenenti a dompté Skeleton Bay

Parole à Lorenzo Avvenenti :



Comment s'est déroulée cette session ?

"J'ai commencé direct avec ma plus grande planche à quatre quilles, c'est ce qui va le plus vite. Personne à l'eau, que deux-trois gars qui marchent sur la plage. J'ai compris pourquoi ensuite, car les vagues étaient énormes et c'était très difficile de passer la barre. J'ai mangé, mangé et réussi à passer la barre finalement. Dès la première vague, je n'arrivais pas à croire ce que je vivais, ce que je voyais. La puissance des vagues m'a étonné."



Skeleton Bay est réputée être une vague très longue…

"J'ai tubé tout le long sur ma première vague, un tube de malade. Une des meilleures sessions de ma vie. Je crois vraiment que le spot de Skeleton Bay, en Namibie, qui s'appelle en réalité Donkey Bay, est la meilleure vague au monde après Teahupo'o. Une expérience incroyable qui m'a fait oublier tous les problèmes du voyage. J'ai pu scorer toute l'après-midi car c'était une houle montante."



Tu-as cassé plusieurs planches ?

“Cela faisait peur et les barrels étaient heavy. J'ai cassé trois planches en deux heures et le lendemain j'ai cassé deux autres planches. Il y a des requins partout là-bas, donc à chaque fois que je cassais une planche, je me retrouvais à la nage dans un courant de malade avec de drôles idées qui me passaient par la tête. C'était hyper dur pour rentrer au bord, il n'y avait pas de jet ski, personne pour m'assister.”



On peut parler d’une session mémorable ?

“Oui. Le lendemain, les vagues ont baissé mais il y avait toujours six à huit pieds (ndlr 2m à 2m50). On s'est éclatés avec les copains mais je retiendrais surtout la première journée. Je suis apparemment le premier Tahitien à avoir surfé Skeleton Bay. Il n'y avait pas eu une houle comme ça depuis cinq ans. Je suis vraiment heureux d'avoir vécu ça et de rentrer dans la légende de Donkey Bay.”