Lolita Rock s'attaque à Johnny

TAHITI, le 14 janvier 2022 - Après Queen by Lolita Rock, le groupe de musique Lolita Rock propose des interprétations de Johnny Hallyday. Si la composition de ce groupe a un peu évolué en accueillant notamment trois cuivres, il continue à jouer sous la direction musicale de Frédéric Rossoni.



Le groupe de musique Lolita Rock revient sur scène. Après Queen, le groupe s'attaque cette fois-ci à Johnny Hallyday. Trois cuivre ont rejoint l'équipe dirigée par Frédéric Rossoni. Pour Florence Corbière, qui produit le groupe de musique Lolita Rock depuis le début, dans le fond rien n’a changé. " Il est toujours aussi uni. Il a un jeu scénique, une complicité et une énergie incroyable. Avec le public, il se passe quelque chose quand il est sur scène. " Elle revient sur les derniers concerts intitulés Queen by Lolita Rock. Deux avaient eu lieu à Tahiti en mai et novembre 2019 et deux autres en Nouvelle-Calédonie en février 2020 où ils avaient cumulé 600 entrées. " Le succès était au rendez-vous. "



Dans les faits, depuis, de nouvelles envies ont surgi, la pandémie s’est installée, le groupe s’est étoffé. Après avoir rendu hommage au groupe de rock britannique, c’est au chanteur français Johnny Hallyday que les Lolita Rock ont décidé de se consacrer. Une nouvelle idée du bassiste Bernard Agius, comme précédemment. " Sur scène, il est plutôt discret et concentré mais tout vibre à l’intérieur et explose quand la dernière note est jouée ! ", décrit Florence Corbière.







Cinq membres fondateurs



Avec Bernard se trouve Frédéric au clavier, il assure également la coordination musicale. Seul musicien professionnel du groupe, il a apporté rigueur et goût du détail. Thierry est à la batterie. " D’une dextérité époustouflante, c’est la force tranquille, le métronome du groupe… sa précision implacable fait que rien ne lui échappe dans le jeu des autres ", poursuit Florence Corbière. Serge, lui, joue de la guitare. " Derrière sa naturelle décontraction se cache l’anxiété du perfectionniste qui veut offrir le meilleur au public ." Enfin, Marc, la voix, est celui qui " fédère et insuffle énergie positive et bonne humeur au sein du groupe. Comme il s est mis dans le personnage de Freddie sans le caricaturer ou l’imiter, il saura se glisser dans celui de Johnny ", promet la productrice.



Huit artistes sur scène



Trois cuivres et une guitare complètent la formation pour ce nouveau rendez-vous. Il y a Guillaume Dor à la trompette. Il est professeur au Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF). Il a joué, accompagné et enregistré avec de nombreux artistes locaux (Gabilou, Esther, Michel Poroi, Andy Tupaia, Patrick Cosso) et internationaux (Dee Dee Bridgewater, China Moses...).



Jérôme Descamps et son trombone font également parti de l’aventure. Il enseigne au CAPF depuis plus de 20 ans. Il raconte : " Pour avoir été bercé par la musique de Johnny pendant mon enfance sans être moi-même fan, j'ai intégré ce projet sans grand enthousiasme mais dès la première répétition, comme par magie, le charme a opéré et j’éprouve aujourd’hui un immense plaisir à participer à ce premier évènement avec le groupe Lolita Rock, qui j’espère ne sera pas le dernier ! "



David Smith, saxophoniste, a commencé la scène avec un groupe familial. Il est aussi arrangeur et batteur et a déjà l’expérience de la scène à La Réunion, son île. " Rendre hommage à Johny Halliday, la légende Française du rock est un véritable honneur ." Enfin, Luca Bernard, 22 ans, élève au CAPF, participe à son premier grand projet artistique. Il joue de la guitare et considère avoir, là, une " chance inouïe de jouer avec d’aussi bons musiciens ".



À cause de la pandémie, le concert a été décalé. " Cela fait maintenant presqu’un an et demi qu’ils sont prêts à jouer ! " Ils ont hâte de retrouver le public à qui ils proposeront des tubes du rockeur français de différentes époques.



Pratique



Le 11 février dans les jardins de l’hôtel Le Tahiti By Pearl Beach Resort.

Tarif pré-vente : 2 900 Fcfp, sur place : 3 400 Fcfp, enfants : 1500 Fcfp.

Tarif Premium : places assises avec service à table : 3 900 Fcfp.

Ouverture des portes à 17h30, apéro sunset DJ avant concert de 18 h à 20 heures. Concert 20 heures- 22 heures.



Contact



