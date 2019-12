Loïck Peyron à Tahiti

TAHITI, le 15 décembre 2019 - Loïc Peyron est actuellement à Tahiti pour passer des vacances. Il a évoqué divers évènements voile prévus en 2020 et 2021 en lien direct ou indirect avec la Polynésie.



Le célèbre navigateur Loïc Peyron est actuellement en Polynésie pour y passer des vacances en famille. Alors qu’il n’a connu la Polynésie que l’année dernière, Loïck Peyron en est devenu un des ambassadeurs les plus enthousiastes.



Avec la tenue en 2021 de la prochaine America’s Cup en Nouvelle-Zélande, le monde de la voile en Polynésie connaît une certaine effervescence et les évènements au programme de 2020 sont nombreux : La Tahiti Pearl Regatta, qui fait un virage vers le « racing » aux Raromata’i, le retour de la Transpacifique entre Los Angeles et Papeete, la deuxième édition du Grand Prix la Pacifique des Jeux entre Tahiti et Bora Bora, un nouvel élan pour la pirogue à voile dont le premier championnat du monde vient de se terminer…et même une « Coupe du monde » de la voile en Suisse en 2021 à laquelle la Polynésie pourrait participer…



Loïc Peyron décortique, dans notre édition de mardi, tous les événements "voile" de l’année à venir. SB