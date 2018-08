Loi Morin : l'association 193 saisit le tribunal administratif pour les dossiers "défavorables"

PAPEETE, le 06 août 2018 – l'Association 193 a tenu une conférence de presse ce lundi 6 août afin de Faire le point sur les dossiers de demandes d'indemnisation. Le père Auguste Uebe-Carlson a annoncé que l'association saisirait le tribunal administratif pour tous les dossiers jugés défavorables par le CIVEN. .



L'association 193 a présenté lundi le bilan de sa cellule d'accompagnement et de réparation des victimes des essais nucléaires (CARVEN – Te pu papa ti'a ora). Ainsi, 193 indique avoir rencontré 170 familles et avoir expédié 75 dossiers parmi lesquels 60 ont été déclarés complets par le CIVEN après s'être vu attribuer "un numéro de complétude." La commission a étudié 14 dossiers en juin et juillet donnant huit avis favorables et six avis défavorables. "Tous les dossiers défavorables viennent des îles de la Société. Nous ne comprenons pas bien pourquoi" indique le père Auguste Uebe-Carlson. "Certains dossiers sont acceptés à Papara, mais quatre maisons plus loin un dossier presque identique est refusé, alors même que toutes les conditions sont remplies", poursuit le représentant de l'association. "Dans le dossier de l'épouse d'Yves Conroy, il est écrit noir sur blanc que toute la Polynésie a reçu une dose minimum de 5 mSv. Pourquoi cette information n'est pas relayée pour tous les dossiers de victimes ?", ajoute le prêtre.



L'homme de foi raconte même le cas de deux femmes : une mère et sa fille toutes les deux atteintes de leucémie et vivant sous le même toit. Le CIVEN a déclaré le dossier de la mère, aujourd'hui décédée, favorable, mais pas celui de la fille. "Ils nous ont expliqué que la maman qui est décédée a reçu une dose au-delà d'un mSv mais que sa fille a reçu une dose en dessous d'1mSv. Comment peuvent-ils mesurer cela pour deux personnes qui vivent au même endroit. Cela révèle une certaine incohérence", s'étonne le père Christophe. Il ajoute même "on a l'impression que le CIVEN va jouer sur les dates. On favoriserait les personnes nées jusqu'en 1974 et ils donneraient moins de crédits aux personnes nées après, à cause des essais nucléaires aériens. Peut-être que les essais se sont arrêtés en 1974, mais l'impact et les effets se font encore sentir aujourd'hui."



Ainsi, l'association 193 se dit "très sensible à l'accompagnement des dossiers ayant reçu un avis défavorable." Le père Auguste Uebe Carlson indique que l'association a décidé de saisir le tribunal administratif pour cinq dossiers afin de contester ces décisions du CIVEN.



L'association a également formulé plusieurs revendications lors de cette conférence de presse, elle a d'ailleurs interpellé les trois parlementaires polynésiens à les saisir et à les défendre devant la Commission mixte parlementaire, notamment Lana Tetuanui, présidente de la commission mixte parlementaire de cadrage de la loi Morin sur l’indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie.



Ainsi, l'association demande l'extension de la liste des maladies radio-induites à l'identique de la liste américaine; le retrait de la date limite d'éligibilité à l'indemnisation fixée au 31 décembre 1998 (date butoir d'éligibilité discriminatoire, car elle exclut les personnes nées après cette date); la prise en charge des enfants et malformations, la prise en charge totale par l'État français, dès la déclaration de la maladie radio-induite; la réalisation d'études sur les maladies dites transgénérationnelles; ainsi que la mise en place d'auditions par visioconférences.



193 se prépare d'ores et déjà à la visite du CIVEN en Polynésie française, espérant que les membres puissent se rendre dans les îles éloignées afin de voir la réalité du terrain. "Lors du déplacement du CIVEN en Polynésie, nous espérons avoir une conversation franche, notamment sur l'antenne locale. C'est une demande cruciale", conclut le père Auguste.