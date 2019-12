Listes orange-bleu : Où en est-on ?

Les discussions sont particulièrement avancées dans deux communes de Tahiti sur la constitution de listes d’union réunissant des candidats Tahoera’a et Tavini. A Paea, une entente a été conclue depuis déjà plusieurs mois et le parti orange soutiendra une liste unique menée par le numéro deux du parti indépendantiste, Anthony Géros, sur laquelle figurent des sympathisants des deux camps. A Teva i Uta également, les discussions sont particulièrement avancées entre l’ancien député Tahoera’a et ex-maire délégué de Papeari, Jonas Tahuaitu, et la représentante Tavini et ancienne maire de Teva i Uta, Valentina Cross. C’est le candidat orange qui devrait mener la liste, même si le Tavini tempère en indiquant que rien n’a été décidé officiellement pour l’heure.



Sans faire de bruit, la création d’une autre liste d’union réunissant des membres du Tahoera’a et du Tavini est en formation à Arue derrière la présidente du groupe orange à l’assemblée, Teura Iriti. Un rassemblement qui se veut « plus large » que le fameux Amuitahira’a cher à Gaston Flosse, précise-t-on dans les deux camps, avec une ouverture à la société civile. Plus en retrait pour cette élection, Richard Tuheiava « travaille » avec Teura Iriti, confirme-t-on également au sein des deux partis. Seul bémol, cette « union » fera notamment face à la liste menée par Tepuanui Snow. Lui-même ancien porte-parole du Tahoera’a…



Là où ça discute encore...



Dans la capitale, l’idée d’une liste d’union Tahoeraa-Tavini pour peser face au maire Tapura Michel Buillard a déjà largement été discutée ces derniers mois entre les deux partis d’opposition. Pour autant, aucune décision définitive n’a encore été prise. Côté Tavini, la représentante Minarii Galenon a été adoubée par le parti indépendantiste pour mener la liste avec notamment le président de Te Reo o Tefana, Heinui Le Caill. Côté Tahoeraa, le leader du parti Gaston Flosse doit encore remporter son bras de fer avec la commune pour valider son inscription sur les listes électorales et pouvoir se présenter officiellement. Les deux candidats ne sont pas opposés à une liste d’union dès le premier tour. Mais la décision qui devra attendre, d’une part, la clarification de la situation de Gaston Flosse et, d’autre part, la validation finale du Tavini pour l’heure beaucoup plus réservé que le Tahoera’a sur cette liste commune.



A Mahina, le Tapura partant pour l’heure divisé, le Tahoeraa essaie de convaincre le Tavini de s’unir pour tirer son épingle du jeu. Le nom de l’ancienne ministre, Natacha Taurua, revient avec insistance dans l’entourage du parti orange pour mener une liste d’union. « Rien n’est encore fait », tempère-t-on au Tavini.



Beaucoup plus curieusement, à Faa’a, dans le fief incontesté d’Oscar Temaru, le Tahoera’a Jean Temauri pourrait entrer sur la liste menée par le leader indépendantiste. Les discussions sont toujours en cours et leur interprétation varie selon les deux camps. Côté Tavini, on explique que Jean Temauri s’est démarqué du Tahoera’a ces derniers temps. Côté Tahoera’a, on affirme que l’entrée de Jean Temauri dans la liste d’Oscar Temaru est en négociation et devra être accompagnée de quelques autres noms orangés…



Là où ça ne passe pas...



Dans certaines communes en revanche, l’accord semble bien plus difficile à trouver. A Papara, on peut même compter deux listes Tahoera’a et deux listes Tavini. Bruno Sandras menant la liste officielle du Tahoera’a et Médéric Tehaamatai celle officielle également du Tavini. Clément Le Gayic et Michel Snow menant des listes dissidentes.



Sans véritable enjeu pour les deux partis, la commune du président du Pays à Pirae semble tellement inaccessible que le Tavini comme le Tahoeraa ne concentrent pas vraiment leurs tractations. Thilda Harehoe est annoncée pour mener la liste Tavini. Une autre liste Tahoera’a étant en préparation.



A Punaauia, la situation a déjà évolué et peut encore changer d’ici le dépôt des listes. Mais il apparaît que le Tavini proposera sa liste menée par Cécile Mercier. Le Tahoera’a n’ayant pour l’heure aucun candidat officiel.



Enfin, rien n’apparaît très clair à Moorea où le Tahoera’a évoque le nom de la Tavini Christiane Kelley pour sa liste d’union. Tandis que le parti bleu ciel annonce miser davantage sur Benoît Tarahu.