Liste partielle des candidats admis au DNB

PAPEETE, 13 juillet 2018 - La Direction générale de l'éducation et des enseignements publie une liste partielle des candidats admis au Diplôme national du Brevet (DNB), session 2018, en Polynésie française. Seuls apparaissent dans cette liste les 1045 candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leur résultat à la presse. Cette année, 3168 candidats ont été reçus.





Série Générale AGENEAU ANDRÉAS MICHEL ALEXANDRE Admis Mention Bien

AGNIE HEIMANU CLIFF Admis Mention Très Bien

AH LING MAHANAI Admis Mention Bien

AH MI TUHITI TETIARAHI ROMAIN Admis

AH MIN TAUHITI HANALEI RAVAITI Admis Mention Bien

AH-LO HAUAIKI CHANEL TEARII Admis

AHUPU RUMAHERE LADY-ASNATH Admis Mention Assez Bien

ALPHA HEREHAU VANAA MARIE-ANGE Admis Mention Très Bien

AMARU AMSTRONG Admis Mention Assez Bien

ANEI TURAIARII TEAUE-TUA-I-FARETAI TERUPEARII Admis

APEANG AROARII APE ANTHONY Admis Mention Assez Bien

ARAI JULIANA Admis Mention Bien

ARAI MALIA SAVIALO HAUMANOA Admis

ARAPA MARAMA ANDY METUA Admis Mention Assez Bien

ARIIHOHOA KAHEI HEREHIA TEARERE Admis

ASARO CARLA LINDA JOLIETTE Admis Mention Assez Bien

ASSAUD HAVAIKI KITTIE Admis Mention Très Bien

ASSAUD MANAHERE ALYSON Admis Mention Assez Bien

ASTRUC EMILIE Admis Mention Très Bien

ATENI HAURAI SYLVAIN HEIFARA Admis

ATEO ENOHA EDGARD TUMAUI Admis

ATGER HAUNOA RONALD ELIE Admis Mention Bien

ATGER KOUI-TING Admis Mention Assez Bien

ATHEO NGO VAN SE TAHAURI AUGUSTE Admis Mention Assez Bien

ATIU TAURERE AHUTEA ALEXANDRA Admis Mention Assez Bien

AUDRAN ANTOINE DANIEL JEAN-MARIE Admis Mention Très Bien

AVAE MUNAKEI Admis Mention Bien

AVAEORU-TEMAHUKI LIANA TITAUA Admis Mention Assez Bien

AVIU CÉLINA TEKURATAUARIKI Admis Mention Assez Bien

AVIU GNIOUK-YINE MEITE Admis Mention Bien

BADERT TEHONOARII MERAHITEA MAURICE Admis Mention Assez Bien

BAGUR HAUNUI Admis Mention Bien

BAILLET MARION LÉA PAULINE Admis

BAJOLET THOMAS Admis Mention Assez Bien

BALCH LOGAN KEINAIKI Admis

BAPIN TEVIVIRANI TERAIMANO HENNELY Admis

BARAZER LEILANIE EMMANUELLE Admis Mention Assez Bien

BARFF JULIO ARIITAIA Admis Mention Assez Bien

BARFF TEANUARII Admis

BEA HANALEY Admis

BEAUBERT MARAETEFAU MOANA PIERRE Admis Mention Bien

BEAUBERT MARAETEFAU TIMI MATTHIEU Admis Mention Bien

BELLAIS FANGUARIKI EHULANI Admis

BENNETT HEIKURA AIMÉE MAHIA Admis

BERNADINO KOHAI KAMA Admis Mention Très Bien

BERNARDINO RIVANUI IRENA TAHIA Admis

BERRIVIN OCÉANE MAREVA OIISSANE Admis Mention Assez Bien

BIANCHI FRANCESCO GABRIEL MANUTEA Admis Mention Très Bien

BIGNON HERMIONE SANDRA Admis Mention Très Bien

BONNARDOT TOERAU EMMANUEL Admis Mention Assez Bien

BONNET SHERRYLINE MOEMOEA Admis Mention Bien

BONNETTE TOKIRI MAXENCE THOMAS Admis Mention Bien

BOOSIE NINAMU RAHITIARII PAULINE LEIALOHA Admis Mention Assez Bien

BORDET TANEMOANA PATRICK RICKSON Admis Mention Assez Bien

BOURDELON LÉA TEHANA Admis Mention Bien

BOURGAT ROSALIE FRANÇOISE MARYSE Admis Mention Très Bien

BRISSONNAUD THOMAS TEVA Admis

BROTHERSON HEAVENLY MAHANATEA HEIPUAURA Admis Mention Assez Bien

BRUNEAU CLARA JESSY Admis Mention Bien

BRUNET JEREMY MANOA Admis Mention Très Bien

BRUZZESE MANON ELÉONORE Admis

BUCHER ADELAIDE HEIKAPU Admis Mention Assez Bien

BUCHIN APETAHI POERANI TAGIHEREARIKI-NUI Admis

BUCHIN HAURANGI TAKIHEI Admis Mention Assez Bien

BUCHIN TEIVA TEHEIURA O RAANUI TETIAMANA Admis

BURCION LUIS TEROGOMAIHITI NUI Admis

BUTSCHER HEIMATAARII MARCEL Admis

BUTSCHER RAIANI WARREN Admis Mention Assez Bien

CABRAL MATAHINA LÉA TEIPOTEMARAMA Admis

CAILLAUD FLORENT ALEX Admis Mention Très Bien

CAMPOURCY TEVA KENTIN Admis

CASSEL VAHINERII CASEY SENORITA Admis Mention Assez Bien

CAYROU HEREITI ANNE-AURÉLIE Admis Mention Très Bien

CAYROU HERENUI ANNE-ELODIE Admis Mention Très Bien

CHAMPS PERLE MEHITI THÉRÈSE Admis Mention Assez Bien

CHAN CASSIDINE HEREHAU Admis

CHAND MAHANA PRISCILLA HUTIA Admis Mention Bien

CHAN-DELORD RANITEA SORAYA Admis Mention Assez Bien

CHANG KAWALANI NAUMI VAIHERE Admis

CHANGUY KAUPE TIMERI FUI LING Admis

CHAPMAN HONOURA FRANCIS Admis Mention Bien

CHARLES KAÏLI GAËLLE RUANUI Admis

CHAUDET BRYAN JOHN NAANIEFITU Admis Mention Assez Bien

CHESNEAU ALOÏS ALFRED ARMANDO Admis Mention Très Bien

CHEUNG HEREHAU CORALIE Admis Mention Bien

CHEUNG VAHEANA JESSY POEHERE Admis

CHEVREUX MATHIS Admis Mention Assez Bien

CHIN KING VAHEANA KAREEN HEREITI Admis Mention Assez Bien

CHING BEN AROARII Admis Mention Bien

CHIPEAUX OAN Admis Mention Très Bien

CHIPOT LÉANA Admis Mention Assez Bien

CHOLET LUCAS Admis Mention Bien

CHONVANT HINAVAI MUI-LEN Admis Mention Assez Bien

CHUNG KON YOU HANIHEI SEAN-YHING Admis Mention Assez Bien

CHUNG TAN HEREANI EDITH TAMARA Admis

CLAISSE KAHAIA MONICA Admis Mention Assez Bien

CLARK KESSY MERAHITEA Admis Mention Très Bien

COLOMBANI MAHINATEA MAGALIE KUALANI Admis Mention Bien

COLOMBANI MAUTI STEEVE Admis

COLOMBANI VAITE MYLÈNE Admis Mention Assez Bien

COLONNA DE LECA CRISTINACCE LOAN POEITI EVA Admis

COMMINGS ELIANA IDA HIMALAYA Admis

COQUIL KAUA'I TETAUTAHI DENZEL Admis

CORDIER ARIIHAUREVA Admis Mention Assez Bien

COURDE TXABI TEIKI Admis

COUSINET CELIAN Admis Mention Bien

COUTINHO MANAHERE SAMUEL Admis

CUNIN LOUIS SERGE JEAN Admis Mention Assez Bien

DALLONGEVILLE TEHEI PALOMA Admis Mention Très Bien

DAUCHY IONA MC CALLUM Admis Mention Assez Bien

DAUPHIN MANAVA FATIMA ELODIE Admis

DE BRATH KEHAU MOHIMANA RALPH Admis Mention Assez Bien

DE ROQUEFEUIL THIBAULT REGIS MARIE Admis Mention Très Bien

DE TREMERIE-BUCHER TARARAINA VAL Admis Mention Bien

DEALESSANDRI QUENTIN Admis Mention Assez Bien

DEANE HAUARII JASON Admis Mention Très Bien

DEANE HEREANI TAIANAPA CLARA Admis Mention Bien

DEANE MENGARELLI KEOLA ARIIHAU MACK Admis Mention Bien

DEBESE HITINAURA LOUIS MAURIARII Admis

DEL MEGLIO RAINUI PIERRE AROMAITERAI Admis Mention Très Bien

DELHAYE OSCAR Admis Mention Très Bien

DESANTI LEELOO MOELI YOU HONG Admis Mention Bien

DEXTER RAURI BRYAN Admis Mention Assez Bien

DEXTER TEHAAI FREDERIKO MOEHAU Admis

DINARD HAERETAUA MANON Admis

DOOM MAKEA TEVA BRYAN Admis

DOOM TEHAAMANA FRENKI EDWIN Admis Mention Bien

DOUCET TUHITI TOMMY Admis

DROLLET TEHANI HÉLÈNE RINA Admis Mention Très Bien

DUFOUR ARUMIA CHERYL Admis Mention Assez Bien

EBB ARIETA WILMA KALANY Admis Mention Assez Bien

EL HADJ KADDOUR VAHINERII ELISABETH LEA Admis Mention Assez Bien

ELLACOTT ARIIHEI CYRIL Admis

ELLACOTT MOÏHEI IRÈNE Admis Mention Assez Bien

ESAU NÉRI LOUAN Admis

ESTALL LOUISE CARMEN TEHEIURARII Admis Mention Bien

ESTALL RAIRAVA RACKEL LANIKEA Admis Mention Assez Bien

FAATUARAI TERII-HEETAI JEAN-BAPTISTE Admis Mention Assez Bien

FAKATIKA MAKALIO MULIE MO LE ANA SISIMAE Admis

FALCHETTO MOANA TEHEETAI Admis Mention Assez Bien

FALCHETTO TIMERI CRISTAL Admis Mention Bien

FAREATA TOMMY EVARITO MANAMANA Admis Mention Bien

FAREURA HEIRAVA AZALÉE Admis

FAREURA VAINUI AMBRE Admis Mention Bien

FARIKI MAXIME TOHITIKA Admis

FARIKI RANIHERE KOFAI CHRISTAL Admis Mention Bien

FAUA PITA LUC Admis

FEREY ORNELLA MIHINOA Admis Mention Bien

FERRAND WILSON ARIITERAI MATHIEU Admis Mention Bien

FERRY ALICE SONIA Admis Mention Très Bien

FILY TERAIMOANA ALEXANDRE Admis Mention Assez Bien

FIRIAPU EIHAU STEVEN ARIIOTIMA Admis Mention Assez Bien

FLORES HAAMOE PAREARII Admis Mention Assez Bien

FLORES KEANI CÉLESTINE POIEETU Admis Mention Bien

FOLIAKI ANITELU MOTEKIAI Admis

FORTE JADE CRYSTAL MOHEA Admis

FOSTER MIKY KIMIORA Admis Mention Bien

FREBAULT-MAAU KOHAI RAVA ROANNE Admis Mention Bien

FULLER CHRISTOPHER HONOURA TAIMETUA Admis

GAILLOT DAVID MATHIEU MARCEL Admis Mention Très Bien

GANIVET KALIIHEI MANOARII LAYTON Admis Mention Bien

GARBUTT ANUHEA TEITI NOHOARII Admis Mention Assez Bien

GARBUTT FATEATA EROLINE VAHINERII Admis Mention Assez Bien

GARBUTT KELLY SHU-YING NICOLE Admis Mention Assez Bien

GAUDARD ANNA POEMA Admis Mention Assez Bien

GAUTIER KENZA CLAUDINE MINA Admis Mention Bien

GEHIN TEIVA GREGORY TOA'NUI Admis

GENDRON KENAE MATHAYUS BRENDAN Admis Mention Bien

GERMAIN HEITERAURI BRIAN VICTOR Admis Mention Assez Bien

GIRARD ILONA RAIHERE Admis Mention Assez Bien

GITTON HAUMANAVA Admis Mention Bien

GOODING VAHEALANI FRANCESSE TARA Admis Mention Bien

GOUBET HUCKE ATAN-GOUBET PITAKI MICHEL Admis Mention Très Bien

GOY MAGALIE ARIIHEI Admis Mention Assez Bien

GRAFFE NANIHI ANNA CAMERINE Admis Mention Assez Bien

GRAFFE NOËLINE REREKUE YVANA Admis

GUILLOUX WITHNEY TEARIIMAROURA MICHEL Admis Mention Assez Bien

HAAN RYAN DANY AREVA Admis

HAITI ANAELLE ATEANI Admis Mention Assez Bien

HAMBLIN FAIA VERA MARETA Admis Mention Assez Bien

HANERE HIVEI Admis Mention Très Bien

HANOUX TOMMY ANIHAAMAU LUCIEN Admis

HAOATAI TAHIAHEIANI HEREATINI Admis Mention Assez Bien

HAOATAI-JOHNSTON KAVEKA ROGER Admis Mention Bien

HAPIPI GIOVANA MAHEATA Admis Mention Bien

HARRY NAUMI ROSALINDA Admis

HAUATA ANAVAI HANALEI Admis Mention Bien

HAUATA BRANDON ORLANDO ARIIHAU Admis

HAUATA MANOA KATHY Admis

HAUATA SHYNAH TIRIHEI Admis Mention Assez Bien

HEITZLER LÉON Admis Mention Très Bien

HELME-ESTALL WILLIAM TIMI TUATEA Admis Mention Bien

HEMON ANNA TEHANI Admis Mention Très Bien

HEUEA HEREHIANA KALI ISIS Admis

HEUEA SOREYA TIZIANA POOTUTAHUATA Admis

HIKUTINI JORDAN NAIKI MARCELIN Admis Mention Assez Bien

HIKUTINI SANDRINE KAPUAANI Admis Mention Assez Bien

HIRO IRLANDA RAITEA ROMANA Admis

HITI MARIANE HITIRERE Admis

HITIAA HITIANUI SUN Admis Mention Bien

HITIURA PAIA Admis

HITIURA TERAIEFAARUPO WARREN LÉOPOLD Admis Mention Assez Bien

HOFFMANN FARA MATHILDA TIAITAU Admis

HO-KUI TED VAHITUA ONPING Admis

HOPARA LANAHEI VICTORIA Admis

HOUYOUX NAOMI MAIMITI HEIANI CATHERINE Admis Mention Bien

HUAA HEREHAUNUI GILLES-ALEXANDRE Admis

HUE TEAROTUA MOANAHAU Admis Mention Très Bien

HUERTA HEINUI Admis

HUHINA TIMERY Admis Mention Assez Bien

HUIOUTU-HAPAITAHAA HEIPOEHANI Admis Mention Assez Bien

HUNTER HAVAI JOHN-EDWARDS AUMOANA Admis

HURI VAIREA Admis

HUUTI VAIHERE Admis Mention Assez Bien

IDDER ERINA Admis Mention Très Bien

INA KEANU TAARII KYLE Admis Mention Assez Bien

IOANE HITIREVA MIRANDA Admis

IOANE TOPEURA Admis Mention Bien

IOANE VAIORA ODEVY Admis

IOTEFA AUDREY HOANI HOMAI Admis

IOTUA HIRIATA VAHINERII KEALANI Admis Mention Bien

ITAE ETERA VAIRUA Admis

ITAE KEOLAY HANALAY MAIMITI Admis Mention Bien

ITAE VAIARII MARUTAHI Admis Mention Très Bien

ITAIA ANGÉLA VAHINETEA Admis Mention Assez Bien

ITAIA HEIMEN ETERA Admis Mention Bien

JACQUOT TEVA SAMUEL Admis Mention Assez Bien

JAMEN ROMANE Admis Mention Bien

JAMET AXEL ARNAUD DÉSIRÉ Admis Mention Très Bien

JAMONEAU TAUHERE CALINE Admis Mention Assez Bien

JANVIER KILLIAN JEAN-FRANÇOIS WILLIAM Admis Mention Bien

JAVERZAT ROMAN ARIITEA Admis Mention Assez Bien

JOHNSTONE VAIREVA PERCY HAOATU Admis

JONES JASON TEHAU MAKIAU Admis Mention Bien

JONQUILLE KEANU SHANE HITIMAHANA Admis Mention Bien

JOUSSIN HANALEI EMERAUDE ANAVAI Admis Mention Bien

JULIAN ANTONY MANUARII Admis Mention Très Bien

KAHIHA BELINDA HEIVANUI REGINE Admis Mention Assez Bien

KAIHA INATAVAI ELÉAZARD Admis

KAIHA TEKUHEI ARIITIRIA ANGE Admis

KAIMUKO TUHIPAHU HARRISON Admis Mention Assez Bien

KALINSKI ELISABETH TEFAKANUNU MARYSE Admis

KAMIA TEANAVAI ALICIA THERESE Admis Mention Très Bien

KAUTAI TAKUHEI Admis

KELETOLONA LAVEA PETELO Admis

KELLY TEDDY TERAINUIATEATEA Admis

KNOCHEL TEANUA MALANEI KOHL Admis Mention Assez Bien

KOKAUANI JACQUES PIU Admis

KOKAUANI JEAN BAPTISTE Admis

KOMOE ANNE CECILE TAHIAPAHATOKA Admis

KOUDOLO CHRIS-GEORGES HIANAU Admis Mention Assez Bien

KWONG MANAHERE MARIO WAYGOLD Admis

LABADIE AINAKEA NOËLLE ELISABETH-MARIE ANIATA Admis Mention Très Bien

LACHARME ALAIN JUNIOR ÂHI ARIIMATAI CHRISTIAN Admis

LAI RAIHITI DENILSON LÉONARD Admis

LAISE HIROITI LIONEL MAHEANUU Admis

LALIGANT O'HANA LAURETTE MERE Admis

LANGOMAZINO ONOARII CHRIS MANEA Admis

LAO LORELEI MIN LI HINENAO KEALA Admis Mention Très Bien

LAU CHUNG WAY RANITEA POERAI JESSY Admis Mention Assez Bien

LAU CHUNG WAY TEHONO TUPEA AVAE Admis

LAVISSE HEIDI MARGAUX NELLY Admis Mention Bien

LAW MEILI MAHINUI Admis Mention Assez Bien

LE BRONNEC RICARDO TEAKATAU OTE AVA METANI TAMATOA Admis

LE BRUN MATAIKI YVON Admis Mention Assez Bien

LE GOFF ELISA Admis Mention Assez Bien

LE PENDU FA'AMOEMOE MERAHI Admis Mention Assez Bien

LEAU TAIMAHA Admis Mention Assez Bien

LEBLANC VICTOR GÉRARD MARC Admis Mention Assez Bien

LEE HANNY MALIA IMIURA Admis

LEFEVRE MANUTEA TYA TAINO Admis Mention Assez Bien

LEFORT TEVAI MARIE-JEANNE Admis Mention Assez Bien

LEHARTEL TERIINUITONOHAE MAIRE MICHELINE Admis Mention Assez Bien

LEMAIRE JORDY TANOA Admis Mention Bien

LEMOINE JULES TEANO HENRI Admis Mention Assez Bien

LENOIR ERIKA KIMELY MANUATA Admis

LEODOLTER KEIKI GARY TIBA Admis

LEOU VAEARII MIRIA MEI-LEE Admis Mention Assez Bien

LEROY VALENTIN Admis Mention Très Bien

LESCA TAUHANI CHRYSTAL Admis Mention Bien

LI SHENE PUARAUTEA EVELYNE HINARERE Admis

LICHON SHANEE YI MIN Admis Mention Bien

LIHAULT SHAWN MICHAEL TEUNAOTIU Admis Mention Bien

LIHOREAU GABRIELLE VERONA MOHEA Admis Mention Bien

LII BRYAN MANUTAHI TUMUKURU Admis Mention Bien

LILLOUX AHUIARII LI CASIMIR Admis

LIMOUSIN DUNVAEL TUARII GERARD Admis Mention Très Bien

LIN TAUAHERE JENNIFER SHEFLERA Admis Mention Très Bien

LISON DE LOMA TEVA Admis Mention Très Bien

LITTIERE ARIITEA BYRON TIHONI Admis Mention Bien

LO YAT PUHEANI Admis

LO YI YOCK JESSY TEANINI Admis Mention Assez Bien

LONCLE JESSICA MARIE Admis Mention Très Bien

LOUK KEHEIARIKIURATEA APOLOSI ALAIN Admis Mention Assez Bien

LOZAC'H TITOUAN PIERRE ROBERT Admis Mention Très Bien

LUCAS TERAIREVA ISIDORE Admis

LUENU ANIRAU JOYCE WENEGECA Admis Mention Très Bien

LY JONATHAN ROOATEA Admis

LY NANUMITI TAUHERE Admis Mention Assez Bien

MACART HANALEY VAHINETUA EMILIENNE Admis Mention Bien

MACE MANEA KIM-LAN Admis Mention Assez Bien

MADRENES MARIE TUHIMOU TAHIA Admis Mention Très Bien

MAHAA LÉONARD Admis

MAHAI MANOARII ROMMEL Admis Mention Assez Bien

MAHAI VAIANI TAHIAAPAANI TIAITAU ANISSA Admis

MAHE TOANUI HEIMANA MANUREVA Admis Mention Assez Bien

MAHINEPEU TIMI RUNA Admis

MAI NIUTAHI RICHARD Admis Mention Bien

MAI POEHERE TEHAPAIURA YASMINA Admis

MAIHOTA TAMATOA Admis Mention Assez Bien

MAIHUTI AUDREY YÉLÉNA HEITIARE Admis

MAIROTO JOSHUA TAVERIO STELYO Admis Mention Assez Bien

MAIROTO TEMAKETAUAROA MAPUNA TAKAGA Admis

MAITERE FAYE OHANA MANOA Admis Mention Bien

MAITERE TEHINAFAAHEI HEREITI KATHLEEN Admis

MAITIA VAIHERE TAIANA Admis

MAKER NUUVAI TUNUI Admis Mention Assez Bien

MALARDE TOANUI GEORGES MOEOPURA Admis

MALFATTI TERAITUAITINI FAATENI Admis

MALINOWSKI TIAHITI REVATEA YASMINA Admis Mention Assez Bien

MAMATUI--TARAHU TAMAHERE KEANU STÉPHANE Admis Mention Bien

MANARANI ENOHA VAIHIVA DONOWAN Admis

MANARANI TATAHUEETOUATAAOA TEPOOTU NONUKUHIVA Admis Mention Bien

MANATE SANDRINE FLORENCE Admis Mention Bien

MANEA PERITERA CÉCILIA Admis

MANUMEA HEIRANI VENISE Admis Mention Assez Bien

MANUTAHI LANIHEY VAIMITI Admis

MANUTAHI RANIHEI Admis

MAONO JOHN HEINUI MICKAEL TEVANUI DANA Admis Mention Très Bien

MAOPI LA'AMEA DAVID EMMANUEL Admis

MARA RAAPOARII Admis Mention Très Bien

MARA TAIMANAARII JEAN-NOËL Admis

MARCHAIS EMMA PUNAHERE Admis Mention Très Bien

MARE LOÏS RAUHEA Admis Mention Bien

MARII HAVAIKI JOE RAITERE Admis

MARITERAGI KELEANI KILDA MATA Admis

MARITERAGI RICKY TEHERE KEANU Admis

MARITERAGI TEHAMAI TAUMATAGI OLGA Admis Mention Bien

MARLIN TARAINA HEILIE Admis Mention Bien

MARO RAIMAE TOROMONA Admis

MARO TEARONUI TAUPEGA MARETA Admis

MARUAKE CLARK ALVAREZ Admis Mention Assez Bien

MARZIN HEIAVA MEREHAU STELLA Admis Mention Bien

MAS FABRICE Admis Mention Bien

MASSIN KRYSTAL MAIMITI Admis Mention Assez Bien

MATAHIARII HENRI MATAHI Admis

MATAIHAU HEI Admis

MATAIKI KUAHEIANI THÉRÈSE CELENA Admis

MATAITAI FAIMANO ORAMA NUI TAU MAI TERAI Admis Mention Assez Bien

MATOHI TEVAITOTOKUA GILIANE Admis Mention Assez Bien

MATUI TEHEA DONA EDNA Admis Mention Très Bien

MAU HEREHIA HEIMATARII WANDA Admis Mention Assez Bien

MAU TUTERAIVAHINE REPETA Admis

MAUEAU LOANAH MINARII Admis

MAUI VAINEHU NOLWENN Admis Mention Très Bien

MAURI DIMITRI TERIIEROO Admis

MEDEVIELLE TEVAITOREA CALINE Admis Mention Assez Bien

MEDVEDOVSKI MEHERIO BRIGITTE SAMANTHA Admis Mention Assez Bien

MEKENESE ALODIA PALAISE Admis

MENDELSOHN TEANUARII BARTHOLDY Admis Mention Bien

MENDIOLA MILA TEHINA ELIANE Admis Mention Très Bien

MENDIOLA RENATA Admis

MERCIER JODY TEPOEURA Admis Mention Très Bien

MERVIN UMEHEA GRACE ASHLEY Admis Mention Très Bien

METUAARO SYLVIE TETAHUI Admis Mention Très Bien

MI YOU NOELANI SUMMER Admis Mention Très Bien

MIHURAA HANIWAY Admis Mention Assez Bien

MILLAUD HEREANI GISÈLE-THÉRÈSE TUHIATA Admis Mention Très Bien

MILLECAM APETAHI JADE Admis

MIRAILLET--QUENO KALINE UMUHEI TERANUIEHITI Admis Mention Très Bien

MO OCÉANE MAEVA LANIHEI Admis Mention Assez Bien

MO RAIHEI HEEAKI SARA Admis Mention Assez Bien

MO RAIHERE HEEANI REBECCA Admis Mention Assez Bien

MOARII KALEINUI NANUAHERE MARTIAL Admis

MOETAUA AUDE KAHAIA HAAMOEURA Admis Mention Bien

MOHI HINATUA ANGÉLINA Admis

MOLINIER VAITEA JEAN Admis Mention Assez Bien

MONPAS MANUTEA PHILIPPE JOHN Admis Mention Assez Bien

MORGADO MATTHEO TAMATOA JEAN PEDRO Admis Mention Assez Bien

MORLAIS REIARII TANAURA CHARLES Admis

MOU TAPUHEITINI AUDREY MANUIA Admis Mention Très Bien

MOUELLO KÉONI ROBIN Admis Mention Très Bien

MOUX SHELLEY MANOA ALYZEE Admis Mention Très Bien

MVENG TEVA MICKAEL Admis

NAOMI JULIENNE TETUA Admis Mention Assez Bien

NATUA HINAÏTI VAITIARE TEVAHINEAHUURAIMARAMA Admis Mention Bien

NATUA KARERE MIHIAU HELENE Admis Mention Assez Bien

NEUFFER GEORGES TIANORUAU Admis

NEUFFER TEMOEAHIRO LAURE Admis Mention Très Bien

NG KWAI SUSI MOILI TEVAIANI ALLIANCE Admis Mention Assez Bien

NG PAO TEAURA WAIHEKE ALICE Admis

NHUN FAT TOREA MIKE Admis Mention Très Bien

NICOLAS NEHENEHE MARIE Admis

NOHO LUC TEARIINUI HIRO Admis

NORDMAN ANAKI NAOTAI Admis

NORDQUIST MAHANA GRACE Admis Mention Bien

NOUVEAU TONGARIKI CHRISTOPHER KAHUMOEHU Admis Mention Bien

NUNEZ ERIC KIERAN Admis Mention Bien

O'CONNOR ROMAN Admis

O'CONNOR TOANUI LUCIEN Admis

OLANDA HIROMEA JAMES LOUIS Admis

OLLIVARY CLARA MARIE MÉLODY Admis Mention Très Bien

OOPA FATUROU PRISCILA Admis

OPUU TEHAUOTU CHRISTOPHE Admis

ORBECK TARITA LAETITIA MARIANNE Admis Mention Assez Bien

ORBECK TEMAEVA LINO GEORGES Admis

ORI HANIVAI Admis Mention Assez Bien

OTCENASEK FLAVIEN TERII MATAI Admis Mention Assez Bien

PAEPAETAATA NOHOMAI LANIHEI KAENA Admis

PAEPAETAATA TERIIMANA HEINOA Admis Mention Assez Bien

PAHAPE MIHIANI Admis

PAHEROO REVATUA NARII PEPE Admis Mention Assez Bien

PAHIO ANUHE FERN Admis Mention Bien

PAHIO KAUTEA Admis

PAHIO KAWAI Admis

PANG SIANG HENUA ASSAN SLACK Admis Mention Très Bien

PANI HEREARII TEANUANUA BLUE Admis Mention Très Bien

PANI RAIANA MIHIANA Admis

PANI TEIKI MANATEA JACQUES Admis

PAOAAFAITE SANDRINE HEIURA MAYLEEN Admis

PAOFAI EVAN TERAINUI JEAN Admis Mention Bien

PAPAI RANGIHAU DAN Admis

PAPARAI MOEARII TERAIMATEATA SIMONE Admis

PARA HERENUI ISABELLE Admis

PARAU NUUTAU Admis

PARRA PARRA-LASKAR NELL LILY ROSE Admis Mention Très Bien

PATII TEVAHI MARCEL Admis Mention Assez Bien

PATU PASCAL ARIIHAU MAHANA Admis

PATU TAHIARII SILFRID Admis

PAU JOSTY AMOARII Admis Mention Assez Bien

PAUL-YVON MARGAU LÉA Admis Mention Bien

PEA HANALEI TEORE RACHELLE Admis

PELISSIER JEAN MARTIN PIERRE Admis Mention Très Bien

PEREOO KELLY POEHERE Admis Mention Assez Bien

PERIN MARIE MICHELINE DENISE Admis Mention Bien

PETERANO COANNY Admis Mention Très Bien

PETERANO KUAHEITINI SANDRA Admis Mention Assez Bien

PETERS POEURA YODINA Admis Mention Bien

PICARD HAUTERE PAUL Admis Mention Bien

PICARD TITOUAN MANEA Admis Mention Bien

PIERSON HEREMANA TAHIA ALEXANDRA TEVAHINETAUIRAI Admis Mention Bien

PIFAO REIANI OCÉANE Admis

PIHAATAE RAIARII JAMES TIMI HEIVA Admis Mention Bien

PIHA-TEHAUREI HANIVAI AMÉLIA HEIURA Admis

PINARD HEIRANI BRANDON TUKU Admis Mention Assez Bien

PIRATO TAUHERE MANANUI JIMMY Admis

PIRITIANA OWEN MANUARII FENUAKURA YARON Admis

PIRO JULIAN COLIN Admis Mention Très Bien

PITO ANDERSON TEKUHEI Admis Mention Bien

PITO HEIRANI BELOU Admis Mention Assez Bien

PITO TEARAI MOEATA HOTUNUI Admis

PLISSON TUMATA Admis Mention Assez Bien

POEVAI LOLITA Admis Mention Bien

PONSONNET CLARA NANIHI Admis Mention Bien

POU NATI TEAHI JOHN Admis

POUIRA TEVAITIARE MARGUERITE MOOPUNA Admis Mention Assez Bien

PRAT ELIATIHOTI CHRISTIAN Admis

PUA HINA HINATEA Admis Mention Bien

PUAIRAU TEVAITI EVA Admis Mention Bien

PUHETINI AGATHE Admis

PUKEEINUI KIMBERLEY VAIMITI Admis Mention Très Bien

PUKOKI VAITEA LORIE YASMINA Admis

PUNAA MAINANUI JUDITH Admis Mention Bien

PUNAA NATUAITERAI Admis

PURENI TAMAHAUARII Admis Mention Assez Bien

QUARTESAN CLÉMENT Admis Mention Très Bien

QUERO VIRITUA DAMIEN KALION Admis

RAGIVARU HIRO APERA Admis

RAGIVARU SIMÉON ANTOINE TAHITOTERAI Admis Mention Assez Bien

RAGIVARU TIZIANA TERIGORIGO Admis Mention Assez Bien

RAI RAIMANATUAHITIRERE Admis

RAIARII JOSEPH TEIHOARII A TANE Admis

RAIOHO MITIANA JOCELYNE Admis

RALLET LENI BERNARD PATRICK Admis Mention Très Bien

RAPAE AROMA CHARLES Admis Mention Assez Bien

RAPARII ENOAARII ANGEL TZU-KIONG Admis Mention Assez Bien

RATIA KAILANY WARREN JOHNNY Admis Mention Assez Bien

RAUFASTE LOU JOSIANE ELIANE Admis Mention Bien

RAVATUA TAMATEA Admis

RAVATUA TEVAHINETEU CLOÉ Admis Mention Assez Bien

RAVEINO TEAVANUI LOGAN TAMATOA Admis Mention Assez Bien

RAYGADAS--LEYRAL ITZAE MOETIA DANAË Admis Mention Très Bien

RAYNALDY MAHÉ AMÉLIE Admis Mention Très Bien

REGNARD GUILLAUME MAËL RAIMANO Admis Mention Bien

RENVOYER TEARIKITINI BRICE Admis

REREAO TEMEEHU FATAUIRA Admis

REVA TARONA TUOHEA Admis

REVEIL TEVAI ELLA Admis Mention Bien

REY HINAHERE CARLA Admis Mention Assez Bien

RICHMOND HANERE TETUANUI FENUAURA Admis

RICHMOND HEREMANO GOLDWIN Admis

RICHMOND MANATEA EDWARD TAUIHI Admis Mention Assez Bien

RICHMOND SARAH MANUIA Admis

ROAPAMOA RAVAHERE DOROTHÉE Admis Mention Bien

ROAPAMOA RAVANUI KARÈNE Admis Mention Assez Bien

ROCHETTE ARIITETOA CHARLES MATARERE Admis Mention Assez Bien

ROCHETTE HEIARII GILBERT Admis

ROMERO THOMAS HEREMOANA Admis Mention Très Bien

ROOMATAAROA--POTHIER MAYLINE HOTUNIUARII HAUTERURU RAIMATANUI Admis Mention Bien

ROOPINIA YANN RAUFEA Admis

ROOTUEHINE MATHIAS TERIIMATATINI Admis

ROTA KAHEALANI HEITIARE Admis Mention Assez Bien

ROUSSET CAMILLE VAIMITI MARIE Admis Mention Très Bien

ROYER SYLVIA SARAH TAHIATERORONUIHERE Admis Mention Assez Bien

RUAROO HINAMOE JEANNE Admis

RULLE TAMATOA LEWIS OLIVIER Admis

SALMON NOVA ARIIMANIHINIHI ROMAN Admis Mention Assez Bien

SALOMON TERIIURA JOSUA TU Admis

SAMIN VYDAL RAITAVA Admis Mention Très Bien

SANTOS OCÉANE TEPUA MAHUTONA Admis Mention Assez Bien

SAUCOURT LARISSA HIIATA MOIEINUI NYRVANA Admis

SAUSSEAU MAUI PIERRE Admis

SCALLAMERA EMILIA HIAANI Admis Mention Très Bien

SCALLAMERA ETIENNE Admis Mention Assez Bien

SCHWAIGER SCHWAIGER-LEHARTEL KYLIAN TAVAHI EDOUARD Admis Mention Assez Bien

SEAMAN KAHAIA ARIIHEE Admis Mention Assez Bien

SERRA GIOVANNA Admis Mention Très Bien

SHAM KOUA MOEREVA TEMEHANIURA LUC Admis Mention Bien

SHAM KOUA PEARLE TEURA KAHEALANI Admis Mention Assez Bien

SHAN HITINUI JOHN Admis

SHAN LORY TE POOTU OTE VAIPUNA Admis Mention Assez Bien

SHAN KHI FAN RAINUI MÉLANIE POMATEAO Admis Mention Très Bien

SHAN PHANG RAITAPU MARIE-THÉRÈSE Admis

SHERRY REIANI Admis

SIAOU CHIN SANDRINE MAEVA Admis Mention Assez Bien

SIREUIL JACQUES MANOA Admis Mention Assez Bien

SIU ANTOINE YEN MIN AREITI Admis Mention Très Bien

SMITH ORIATA-ITE-RAI MAILEE CÉLINE Admis Mention Assez Bien

SMITS NINA LILOU Admis Mention Très Bien

SNOW KAHANA OCÉANE Admis Mention Assez Bien

SOLA LUCAS TEIVA JEAN Admis Mention Très Bien

SUHAS TEAHINE ANGELINA Admis Mention Assez Bien

SUI JILYANNA TEHERE Admis Mention Assez Bien

SULPICE TAIOARII EDOUARD Admis Mention Assez Bien

TAAMINO LOVIA HITIRERE Admis

TAAMINO TINIARII TOOFA MARC Admis Mention Bien

TAAROA HEIKAUPE SHELLY Admis

TAAROA TEUMERE LAETITIA VAIATUA Admis Mention Bien

TAATA HOKATINI Admis Mention Assez Bien

TAATAE VAIHIRUI KENNELLY Admis Mention Bien

TAATI NUUTEA LILI MADISON Admis Mention Bien

TABKA ISAURE Admis Mention Très Bien

TAEA MANARII EDOUARD KAIPO Admis Mention Assez Bien

TAEREA IE KEN Admis

TAEREA-PANI RARAU MANON CORITA Admis

TAHA MEARAU LOUISE TUMATA Admis Mention Bien

TAHA TUHEA JOHANN MIHAERA Admis Mention Assez Bien

TAHAI POEITI OCÉANE MARIA Admis Mention Assez Bien

TAHI AITU DANIEL Admis

TAHI GAKIHAU DÉBORAH TANAÏS Admis

TAHIATA ANGE HINATEA Admis Mention Très Bien

TAHIATUTUTAPU ELISABETH-MARIA Admis Mention Bien

TAHITI CLAY TANI Admis

TAHUTINI MOERANI ALYSON Admis

TAHUTINI OROPATUA TAUPURUARIKITITAMA TEAVE Admis

TAI MOERAI MELWIN IMIHAU Admis

TAIMANA RAGIHEI TOKAHI AI-FA Admis Mention Assez Bien

TAIMANA TUFAUNUI JIMMY ANDRÉ Admis

TAIORE TEHEA KEHAULANI RAISSA Admis Mention Assez Bien

TAKOKORE PUROTU MOENA COLITA Admis

TAMA HEINAREI ANNE-LISE LAUREEN Admis Mention Assez Bien

TAMAITITAHIO ADRIEN GINO RAIMANA Admis Mention Assez Bien

TAMAITITAHIO MAVEANA ELODIE Admis Mention Assez Bien

TAMARII FÉLICITÉ TAHIAUUTINI Admis Mention Bien

TAMARII KUMUHEI PONAOUOHO Admis

TANEPAU TAMATOA JAMES Admis

TANG HEIRANI Admis

TAPARE MEREANA MARIZA MIHIREVA Admis Mention Bien

TAPATI NOA HEIANO ATUERA Admis Mention Assez Bien

TAPATOA HAURAI TEVA Admis Mention Assez Bien

TAPI TURAMA VAIHAU Admis Mention Très Bien

TAPII HANALEI DÉBORAH TEMATAHAHOTU Admis Mention Assez Bien

TAPOTOFARERANI VAIATA PRISCILLIA Admis

TAPU KALIHAI Admis Mention Très Bien

TAPUTU SHARON TEHEIMANA Admis Mention Assez Bien

TARAIHAU ALOÉ VAIHENAU WAIMEALANI Admis Mention Bien

TARINA VIRGINIA ROSE-MARIE Admis

TAROAITEHAIHAI TEHAUARIINUI RALPH Admis

TARUOURA RANIHEI KU'ULEI SHERLEY Admis Mention Bien

TARUOURA TEUIARII SIMON Admis Mention Assez Bien

TATA FANORA Admis

TAUAEA OCÉANE HIRIVAI REREAO Admis

TAUAPAOHU TEHEIARII TEVAIAKINUI RICK Admis Mention Assez Bien

TAUAPAOHU TEHEITUARII TEAKIATANUI RICKSON Admis

TAUAROA TAFAI TAHURI FREDI Admis

TAUHIRO HEREMA ANGELINA Admis

TAUHIRO JEAN-MICHEL TUIAU ARIIHAU Admis

TAUHIRO LEWIS REVATUA Admis

TAUHIRO VAHINEURA ARMELLE Admis

TAUIRA RAUMEARII HOWARD ETHAN Admis

TAUMAA NAHEIVAI URAAIMARAMA TAPUHEI Admis

TAUMIHAU ALISSON PUTUPUTUTETAI Admis

TAUNIUA KEIPOLANIE MARTHE Admis

TAUPUA KOHEILANI HERENUI Admis Mention Assez Bien

TAURAA VETEA KETSIA CHANEL Admis Mention Bien

TAURU-RAYAPAIN ANOU PHILOMÈNE Admis Mention Bien

TAUTIA NOÉMIE ANGÉLINA JUNE Admis

TAUTU MEHERIO JADE Admis Mention Très Bien

TAVAE ALEXIA HANALEI Admis

TAVAEARII KAWENA NUIATA MARETA Admis Mention Très Bien

TAVANAE OHANA NÉLITA MARCELLE Admis Mention Assez Bien

TAVI VIRIAMU WILLIAMS TAHARANI Admis

TAVITA TAAITOA SERINA Admis

TCHANG LOGAN HONEY MATATINI Admis Mention Bien

TCHANG WILLIAM RAIMANA Admis Mention Assez Bien

TCHEN PING LEI HIANUI MIGUEL Admis Mention Très Bien

TCHING KYCHA NUU KELLY EVY Admis

TCHUNG FO CHONG MANARII ARIINUI JÉRÉMY Admis Mention Très Bien

TEAHA KIO'LEI RAUHERE Admis

TEAHA MANANUI CHRIS LAURENT Admis

TEAHUI ONDINE KEALA MAÏTE Admis Mention Bien

TEARA TEHAUTINI JOSEPH Admis

TEATIU TEATAMOEVAI STEPHANIE Admis

TEATO MIHIAU RAINUI SANDRA Admis Mention Assez Bien

TEAUROA HEIARII TAAROA WILFRIED Admis

TEAUROA LOVAINA TERAIMATEATA WAILUA Admis Mention Assez Bien

TEAUROA--KONIG EVA MAËLY TEAPUARII Admis Mention Très Bien

TEAVAE PUAITAHI VERONIQUE SHELLSEA Admis Mention Très Bien

TEAVE MOÏSE HEIARIKI Admis

TEFAATAU--GONIN MANUIA NATI SAM-SSON Admis Mention Bien

TEHAAMANA VAIPOE LEITIZIA Admis

TEHAAMOANA ALBERT TEIKIOTEANI Admis Mention Assez Bien

TEHAAMOANA BEN MAHEA Admis

TEHAHE EDWIGE VAHINERII OCÉANE Admis

TEHANINE FRANÇOIS PRET PUUNUI TEIKITUANUANUA Admis

TEHARURU TEHEINUI ROGER ARIITEA Admis

TEHARURU TEIVA VICTOR TERII Admis Mention Assez Bien

TEHAU SENASSYA KU'ULANI HEIATA Admis Mention Assez Bien

TEHEI RANIHEI JENNY Admis Mention Assez Bien

TEHEIPUARII ALAIN JUNIOR RAIARII Admis

TEHEITAEVA BERNADETTE RAVAHERE Admis Mention Assez Bien

TEHEIURA MIHINOA EVA Admis Mention Très Bien

TEHEIURA MOEAVA MARTINE Admis Mention Très Bien

TEHEIURA RAGI-EI-KURA OHANA TERAVA VAIHERE Admis Mention Bien

TEHINA MARUIA MEIHERE NELLY Admis Mention Très Bien

TEHIVI MARTHE VAHINEHAU Admis

TEHUIOTOA HANAITI VALANDRA Admis

TEHURITAUA REMUERA HIRINAKI DYLAN Admis Mention Bien

TEIEFITU ALICIA Admis Mention Très Bien

TEIEFITU HIRIRAU ELIANE VAEKEHU Admis

TEIHOARII BRANDON ARIIHAU Admis Mention Assez Bien

TEIHOTAATA EDGARD JUNIOR ETA Admis Mention Bien

TEIHOTIA HEIRAGITEA GAËLLE Admis Mention Assez Bien

TEIHOTU HEIMATAURA BÉATRICE Admis Mention Assez Bien

TEIHOTU VALENTIN TEFAAORA Admis

TEIHOTUA NOHOMAI TIHOTI CLAYTON Admis

TEIKIKAINE MARCEL LÉON Admis Mention Assez Bien

TEIKIPONIEFITU HANALEY Admis

TEIKITEEPUPUNI ALEXANDRINE TEHEIPUATEUAOTEMATAHOKA Admis Mention Bien

TEIKITEETINI HEITAA AKUTINO TEIKITEKAHIOHO Admis Mention Très Bien

TEINAURI TUMATARII MEILAN Admis

TEIVA ROMANIA KEITY POEHERE Admis

TEIVA WAIKEA EDELWEISS MOEARII TEPIU Admis Mention Assez Bien

TEKOHUOTETUA MÉREDITH EILLA ANAHEITINITEKUAOTETAI Admis

TEMAHAGA RAGIHEI RAVANUI ELIZA Admis

TEMAHUKI MATAVAI STEVEN Admis

TEMANAHA LEILANI Admis

TEMANU RAGIVAI CLARENCE LOUISE Admis Mention Assez Bien

TEMANUPAIOURA MAUI RAIMANUTEA Admis

TEMARII TEMATAHI PAOAAFAAITE TEKURAVEHE Admis Mention Très Bien

TEMATAHOTOA-MATAI HEI-ITI IDALLIA SHANNON Admis Mention Bien

TEMATAUA HIRIATA ABBY HAUTERURU Admis Mention Très Bien

TEMAURI HEREATA MARINA MARETA Admis Mention Assez Bien

TEMAURI HEREITI FRANCOISE Admis

TEMAURI MARURAI TUIHAA GÉRARD Admis Mention Assez Bien

TEMAURI VAIRUA TERIIAUE TUTERAI Admis

TEMAUU MEREHAU MORGANE MANOA Admis Mention Bien

TEMEHARO NAHEA Admis Mention Assez Bien

TEMERE INE BRYAN CHRISTOPHE Admis

TENANIA CÉCILE HEIMIRI TEKURAHEIMATA Admis Mention Bien

TEOROI FRANCIS TEHIVATAMAITI Admis

TEOROI SEPHORA HIONA Admis

TEOTAHI POERAVA RAMONA Admis

TEPA HARMONY MATA Admis Mention Assez Bien

TEPA NOHAYE HITI BERNARD HIKUEVA Admis Mention Assez Bien

TEPA ORIMAI HOPE GÉRALDINE Admis Mention Bien

TEPANO HONOURA TEMOUNUI RICARDO HENRIQUE JOËL Admis

TERAI RAIATUA GEORGINO Admis Mention Assez Bien

TERAIAMANO MALIA LANIHEI NELL Admis

TERAIHAROA EIMEO TIANUI MARTIAL Admis

TERAIMANA KAMALANI MIHIANA KEIKAHAIA Admis

TERE ARVELLA VAIANA Admis Mention Assez Bien

TERE DÉBORAH TEREITI RAINA Admis Mention Bien

TERE HANA HEILANI Admis

TERERUI TUIHANI KENJY Admis

TERIA ARIINUI FRÉDÉRIC Admis Mention Assez Bien

TERII TIARE ELISABETH Admis Mention Assez Bien

TERIIMANA HEIMANARII CLAUDE Admis

TERIIPAIA HEREMOANA MATATINI JEAN Admis Mention Bien

TERIIPAIA POEHAU YASMINE LILYE Admis

TERIIPAIA REVANUI Admis Mention Assez Bien

TERIITAHI MOERANI HINA Admis Mention Bien

TERIITAHI TUMATA LYDIE Admis

TERIITAUMIHAU ARIINATAI CINDY Admis

TERIITEHAU MAÏDENN Admis Mention Assez Bien

TERIITEHAU NADYSSE HEILANI MAREI Admis Mention Assez Bien

TERIITEHAU TAUHAI HEREHANI JOYCE Admis

TERIITEMATAUA PAOFAI MOERAI SYMBAD Admis Mention Assez Bien

TEROOATEA HEIMITI MARIE-ANGE VAITIARE Admis Mention Bien

TEROROTUA MATAHI STEEVE TEREMUURA Admis

TEROROTUA TEHEIANI KEALANI MARIE-THÉRÈSE Admis Mention Très Bien

TERZIAN GARANCE MARGUERITE MARIE Admis Mention Assez Bien

TETAINANUARII TETUATEHAUTINI HANALEI REREURA Admis

TETARONIA EHINA TEFFANIE KAHAIA Admis Mention Assez Bien

TETAUUPU VAITEA VIOLETTE Admis

TETO VAIMIRI JOY SUZANNE Admis Mention Très Bien

TETOE JOSEPH TEHAUOTAIOA Admis Mention Assez Bien

TETOE MATAITAU KAMA'LEI MORGANE Admis Mention Très Bien

TETOHU MARATAI LUC JUNIOR Admis

TETOHU THÉRÈSE RHÉNA Admis

TETU TEHINE Admis Mention Bien

TETUAIRIA ESMÉRALDA Admis

TETUAIRIA HIRIATA VIRGINIA Admis Mention Assez Bien

TETUAIRIA MIHIANI KEALII MYRIAM Admis Mention Très Bien

TETUANUI DÉBORAH TITAINA Admis

TETUANUI KAIVA ROD JAMES Admis

TETUANUI NOLAN MOEAETAHI JEAN Admis

TETUANUI TERAINUI KEALII TYLAN Admis

TEUIRA TUTEHAU DANIEL JACK Admis

TEUIRA-HIOE RAINUI KALANI RAILEY Admis

TEUPOO MANAHIVA HEIMANARII AUGUSTIN Admis Mention Assez Bien

TEURI HAUROA ROGER Admis Mention Assez Bien

TEURUARII HINATEA Admis Mention Bien

TEURURAI ARII-MANIHINI HELEANA Admis Mention Assez Bien

TEURURAI ERAITA CORALINE Admis

TEVAARAUHARA TUORA Admis Mention Très Bien

TEVAEARAI HANALEI SHARON OPHÉLIE Admis Mention Très Bien

THEME SOPHIE NATHALIE STÉPHANIE Admis Mention Très Bien

THOMAS ISMAEL REITAPU Admis Mention Assez Bien

TIAEHAU ALOHA Admis

TIAFARIU TEIKI ARII EMMANUEL Admis

TIAIHAU HEIMANARII GEORGES Admis

TIATIA CHRYS TETUA Admis Mention Assez Bien

TIHATA HINENAO VALÉRIE Admis Mention Assez Bien

TIHONI HITIMOANA JEAN-PAUL VEHIATUA Admis Mention Très Bien

TIHONI RANITEA MAUMAU MAYANA Admis Mention Bien

TIHOPU VIRGINIE KOHELANIE HINARAUREVA Admis Mention Assez Bien

TIIHIVA MATIEURA VANNILLINE Admis Mention Assez Bien

TIMAU PEAHI-ANI SYLVAIN Admis Mention Assez Bien

TINIRAU LÉA TEHEIPUAOTEANI PAEFITU Admis

TINITUA HEIRAVA SABRINA Admis Mention Assez Bien

TINOMANO NGUNGIEN TUROU JORDANI Admis

TINOMOE TOERAU HEIKALANI Admis Mention Assez Bien

TINORUA CLAUDIA PERINA MAHANA Admis

TINORUA MAIRE ISABELLE EGNATIA Admis Mention Très Bien

TIPAHAEHAE VAIHOA Admis

TIRAO VANIHEI JULIANNA TEVAIMARAMANOTEH Admis Mention Assez Bien

TOA CHRISTIAN MANUTEA Admis

TOA HAUNUI BRANDON JEAN-YVES Admis

TOHETIAATUA OATEANUI WENCESLAS Admis

TOI MYRLINE HEITIARE Admis

TOKORAGI LANIHEI VAITE FLORENCE Admis

TOKORAGI SOLUTORE PIERRE TEMANAHA Admis Mention Très Bien

TOKORAGI TAVITA EMILE Admis

TOKORAGI TUMAITEATATEURA RAYMONDE Admis Mention Bien

TOKORAGI VAIMARU ANAÏS Admis Mention Très Bien

TOKOTUU SOVITA TOHIAUMOEA Admis

TONG SANG TEHUIARII RYAN WIU HIOUN Admis Mention Assez Bien

TOOFA HOTUARII MARC Admis Mention Bien

TOOFA KAHAIA VAIRANI LILIANA Admis Mention Très Bien

TOOMARU MICKAËL TAGIHIA Admis

TOOMARU TEAHINUI Admis

TORII AGNÈS RANIHEI Admis

TOROMONA HEEPUENUIITERA RUAMITI Admis Mention Bien

TOROMONA TEMANA TIRAHA Admis Mention Bien

TROMPETTE TAMATERAI JONATHAN GUY Admis Mention Assez Bien

TRONCHE VAIMITI MARLYSE LIENG-FA Admis Mention Bien

TSENG URARII TETIKI NILTON Admis Mention Assez Bien

TUAHIVA ALIZÉE RAIANA Admis

TUAHIVA HEINIU JAMILLA HARMONY Admis Mention Assez Bien

TUAIRAU HAKALANI MEHETUE Admis

TUFAIMEA VAHINEMOEA GHYSLAINE ANI Admis Mention Assez Bien

TUFAUNUI TEARIKIHERE GHISLAIN CHELSEA Admis

TUHEI-FAAHU VEHIATUA ANÉMONE Admis Mention Bien

TUHITI RAIMANA EMMANUEL Admis

TUHOE HITIRERE CLAUDINE PAKURU Admis

TUIHO VAIHEI LÉA TIMI'IA Admis Mention Très Bien

TUPAHURURU TEARIIMOANA TAUIRAI ALPHONSE Admis Mention Bien

TUPAI VEENA YEURK Admis Mention Très Bien

TUPEA DJUNE HINA ANGÉLICA Admis Mention Assez Bien

TUPEA HIVINAU KIANA NOÉMIE Admis Mention Assez Bien

TUTEIRIHIA TEREVA ELWOOD IEDIDIA Admis

UEVA UEVA-LEI KAHEALANI MARIE-OCEANE MIHIANA Admis

U-FA TERIIMANA Admis Mention Assez Bien

URARII CHRISTINE Admis

URARII MOANA Admis Mention Assez Bien

UTAHIA TOM ARIINUI TERIIMANA Admis Mention Bien

UURA HEINOELLA EMMANUELLE Admis Mention Très Bien

UURA TERIIVAETUA HANSMAN KARL Admis

VAATETE PRUDENCE HEI KEIA HINA Admis Mention Assez Bien

VAATETE THÉRÈSE VENCESLAS GAËLLE Admis Mention Assez Bien

VAHAPATA TAFIRAI GILLES BRYAN Admis

VAIRAA JENNY TEHANI Admis

VAKI FITI FETUKUA Admis Mention Assez Bien

VAN BASTOLAER MARAMA Admis Mention Assez Bien

VANAA VAHEANA TERATIARE Admis

VANNIER ALBANE MARIE Admis Mention Bien

VANSELME--ROBIN CHIARA HEREITI CLAIRE Admis Mention Très Bien

VENAYRE CYANE FANTINE LOUVE Admis Mention Très Bien

VERBAUWEN HINEPOE PIPIENA Admis Mention Très Bien

VERCAUTEREN GWENAËLLE SOPHIE SANDRINE Admis Mention Bien

VERNAUDON HAUNUI JEAN HENRI Admis

VERO TANIERA JOHNNY Admis

VERO TEANUHE JOHN Admis

VEYSSIERE NARII VAIHOA JAMES Admis

VIDAL HEREMITI PUROTU LOUISE Admis Mention Très Bien

VIGNE-CLAUDEL LOUP PIERRE FIRMIN Admis Mention Bien

VIRASSAMY HINERAVA POERANI AGNÈS Admis

VIVI VAITIARE STELLA Admis Mention Bien

VOGEL ROIMATA POOTU Admis Mention Assez Bien

VOLLE FLORENT EMILIEN LUTOVIKO Admis Mention Bien

WAN MEI HANG LETICIA Admis

WATTEZ POERAVA LEEMOY LESLIE ESPÉRANSA Admis Mention Bien

WEBER MICHEL LILIAN Admis

WILLIAMS PERETI PUROTU PATRICIA Admis

WILLIAMS RANIHEI KIRARAHU TUANE JOSÉPHINE Admis Mention Très Bien

WINCHESTER HEREHAU TEAVAHITI HEIMANU Admis Mention Assez Bien

WINUM MATHILDE Admis Mention Bien

WITTENBERG IRIANA HEIANUI TETUAMATANUI Admis Mention Très Bien

WOLFF VETEA MAXIMILIEN Admis Mention Assez Bien

WONG HEIMOE TURIA ALIZON Admis Mention Bien

WONG HOARAI LAURENT SIMÉON Admis Mention Assez Bien

WONG MIHIANA CORALIE LAIANA Admis Mention Assez Bien

WONG CHANG CHOY AMY HINAKEHU Admis Mention Très Bien

WONG FOEN JIMMY JASON Admis

YEDDOU MAXENCE Admis Mention Bien

YEONG RACHEL KU'ULEI Admis Mention Très Bien

YEONG ATIN VAIMITI SOLANGE TAROMÉ Admis

YIM HEIRAVA HAUNANI TUROURU Admis Mention Très Bien

YONG NAINOA FRÉDÉRIC HEREMOANA Admis Mention Bien

YU TSUEN KENNY MANAHAU Admis Mention Bien

YUE SAMUEL KIMHOÏ ARAVA Admis Mention Très Bien

ZAMPIERI SIMON Admis Mention Bien

Série Professionnelle AHUTAPU STELLA PUNATEA Admis

AKA TEVAI MAYLEE Admis Mention Bien

ARIIOEHAU VAIREA Admis

ATIU IMIRAURIINUI JOAN Admis Mention Assez Bien

AVAEMAI TRAVIS Admis

AVIU KINSEY VAIA PAULINE Admis Mention Assez Bien

BELLAIS YANN TOIANA RAHUI-NUI RAIHAU Admis Mention Bien

BONNO MIKAËL Admis

BOSSUET VATEA Admis Mention Très Bien

BOUGUES JAMES TERIITEHAU Admis Mention Assez Bien

BUCHIN HITINUI Admis Mention Bien

CHARLES WILLY IEREMIA Admis Mention Bien

CHEUNG AH KAN SING ITEREPARAI PATRICE Admis

CHING KON LIN IATOPA Admis Mention Bien

CHUNG-FAUA TERENA SHENRAY Admis Mention Bien

CUMMINGS RAHERA PIIRAI Admis Mention Assez Bien

DECIAN KEVIN KAHANU TEIKIVAVAOATUA Admis

DEPIERRE NEPHI ERNEST Admis Mention Assez Bien

DOOM MANUIVA Admis

DURIETZ MELLOWLY MANAITI VICTOIRE Admis

EBB TEPOEITI KIRBY Admis

FAATAU O'BRIAN TEMETIU MAROANUI RENÉ-TIPA Admis

FANAURA MARAMATOA FAEHAUTOA Admis

FAOA JOHN TERE Admis

FAREEA KETTY Admis Mention Assez Bien

FATUPUA TATEHAU HURI KUKA Admis Mention Assez Bien

FAUURA ARIIMANA Admis Mention Assez Bien

GUILLOUX MOANATEA Admis Mention Bien

HAAPUEA HERE'ITI ROSE Admis Mention Assez Bien

HAITI OATEA JEAN Admis

HAPIPI TEIKIVAHIATUA JOEL Admis

HARGOUS TITAINA PARINA PAQUITA LÉNA Admis

HATITIO EDWIN Admis Mention Assez Bien

HATITIO MOEGINE Admis

HATITIO TYRON TAMAHAOROA Admis Mention Assez Bien

HAUARIKI MAHANORA Admis Mention Bien

HAUATA TEIVIMOEURA Admis Mention Bien

HEI MANOARII KEN Admis

HIKUTINI CORENTIN VAEPU Admis Mention Assez Bien

HIKUTINI MOISE IMAPAVAI Admis

HIRO KÉVIN TAMATERAI TAUIRA Admis Mention Bien

HOARANGI CHRISTIANE TAUTIARE ELINA Admis Mention Bien

HOATA CHRIS Admis

HUHINA ENZO Admis

IPUNESSO CLAUDIA Admis Mention Bien

IRITI LAUVAINA POEARIKI TUIERIKI Admis Mention Assez Bien

ITCHNER PIITAU HEEMOANA MATERAI JUNIOR Admis Mention Assez Bien

JACQUOT JEAN-PIERRE ANTOINE TEEHU Admis Mention Assez Bien

JANNOT TEVAIARII RODOLPHE Admis Mention Assez Bien

KEHAURI RANIHEI Admis

KELLER ALBERTIN COUCOU NOHOARII Admis

KOHUMOETINI MICHAËL TEIKITAUKENANA Admis Mention Bien

KOHUMOETINI ONESIME TIMIONE Admis

LABASTE HEIANA OCÉANE Admis

LAI JOHN MOANA Admis

LAM KEU ERNEST KEHU Admis Mention Assez Bien

LAU CHUNG WAY TAHITI Admis

LETY TUHEA Admis Mention Très Bien

LI CHENG ROSALINDA Admis Mention Assez Bien

LUCAS ALFRED PATII Admis

LUCAS HEINUI BRANDON Admis Mention Bien

LUCAS MIHIMANA TEVAIANOA Admis Mention Assez Bien

MACHECOURT MITIHAU RENE Admis

MAE JOSINTO Admis Mention Bien

MAE TEREVA Admis Mention Assez Bien

MAETA RAIHANI Admis

MAHINUI VAHINEHAU Admis

MAI HEIMANO ERNEST TIAHUITEPUTOKA Admis Mention Assez Bien

MAIFANO OCEANE TEKURA Admis

MAIHI JOSEPH Admis Mention Assez Bien

MAIROTO HEREANA TIHANI Admis

MAIROTO TU TETAURU Admis Mention Assez Bien

MAITUITU TEANUANUA PATRICK EATOGA Admis

MAMATUI TEVAIHAU THÉRÈSE Admis Mention Bien

MAONO MATO GUSTAVE Admis

MAOPI ANASTASIA Admis

MARAE HEITUANUI NEAL MANUARII Admis Mention Assez Bien

MARERE OHANNA TEAI DOMINIQUE Admis Mention Assez Bien

MARITERAGI TEMATAOTERAGI GORDON HENRI TEAVAMANA Admis

MARUHI CARLOS ITAIA TEHAHAU HANOMAI Admis Mention Assez Bien

MARUHI MAURAI JUANITO Admis

MATAPO TUVEHIA PETERO Admis

MAURI NINO TAIAU Admis

MERLIN NELLY Admis Mention Assez Bien

MERLO THÉRÈSE Admis

MERVIN GEORGES TAMA Admis Mention Bien

METUA TEMATA Admis

MIRIA RUBEN Admis Mention Assez Bien

MOARII DAWSON Admis Mention Bien

MOPI POEHERE SARAH Admis

NATUA NATUANUI TUATINI PAUL Admis

NIVIERE JOHN Admis Mention Bien

NOHO TIARA Admis Mention Assez Bien

OHIU TEVAI SYLVIE Admis Mention Assez Bien

ORA WILLIAM TAUREKA TEAVANUI Admis

PAHEROO TIFFANY Admis

PAHI MAHINUI Admis Mention Assez Bien

PARAU VINCENT Admis Mention Très Bien

PARIKI TEMEEHU Admis Mention Bien

PARKER TOKELANY MIHIURA Admis Mention Assez Bien

PATERE TUPAIA RAPHAEL Admis

PAUTEHEA TOA-HAKAIKI PIERRE-PAUL Admis

PERE TERIITEMOEHAA NUI Admis

PEREOO RICARDO TUIHANI Admis Mention Assez Bien

PERO HEIFARA MAXIMILIEN TUHEIARII Admis

PEUE TAHIARII Admis Mention Assez Bien

PIIRAI NOAHAIE HUGHES Admis

PIMATI TIRITA CARL FATIRAHI Admis

PIOKOE LOUIS TIMAUFATUUKU Admis Mention Bien

PIRATO NOHORAI Admis Mention Bien

POTATEUATAHI O'BRYAN MANUHITI Admis

POUIRA TEATAMARAMA Admis Mention Assez Bien

PUHETINI FELIX MANU-ANAI Admis Mention Assez Bien

PUNAA GINO TEHUIARII Admis Mention Assez Bien

PURUE-DOMINGO JASON MATAHI Admis Mention Assez Bien

PUURA TAUARII ALEXIS TUTEA Admis Mention Assez Bien

RAMPARANY HEIRAMA Admis Mention Assez Bien

RANGIMAKEA STELLIO TEMAHANA Admis Mention Assez Bien

RANGIVARU HEITINI Admis

RAPARII THEOPHILE TOAPU Admis Mention Assez Bien

RATA ROSE EIRAGI Admis Mention Bien

RATA THIERRY MAITUPAVA Admis

RIMAONO TUAREA MAURICE Admis

ROOMATAAROA JAVAS TAHUHUATAMA Admis

ROURA HUTIA VAIHARO Admis Mention Assez Bien

SAMUELA TAMUERA Admis Mention Bien

SCALLAMERA MAURICE JUNIOR TUHAEINUI Admis

SCHEID PATRICK JUNIOR ARIIMOANA Admis

SESSINI MATTÉO MARC Admis Mention Très Bien

SIMONET NATHANAEL TAMAPOEA Admis Mention Assez Bien

TAAITOA ANGÉLO KENJY ARIIHERE Admis

TAE RUBEN Admis Mention Assez Bien

TAEA TAIHIA VANAA HINARAI Admis

TAIARUI BRETT Admis Mention Assez Bien

TAKAIO KERAN Admis Mention Assez Bien

TAKI NOEL PITU Admis

TAMA NANUA Admis

TAMAEHU ALFRED TUARAE Admis

TAMARII JOSHUA CHARLES TEIKIPATOUA Admis

TAPETA GLENN VAITU Admis Mention Assez Bien

TATA TUATOKA KARIM Admis Mention Assez Bien

TAU DIANA ARIETA TUMURITO Admis Mention Assez Bien

TAUFA ARIITUA Admis

TAUIRA LORINA HEIMITI LANAH Admis Mention Bien

TAUIRATEA HONOURA MATUANUI Admis Mention Assez Bien

TAVE FILIMINO Admis Mention Assez Bien

TAVE TEANUANUA NORBERT ANASELMO Admis Mention Bien

TCHING-PIOU JEAN MANUTAHI Admis Mention Assez Bien

TCHONG-TAI AMEDEE KEOLA KAPONO MOEHAU Admis

TEAKU HINEARII FÉLICITY MARIE Admis

TEANO LIDWINE BERNADETTE RANIHEI Admis Mention Assez Bien

TEANUANUA TEMARAMA ALFRED ANDRÉ Admis Mention Assez Bien

TEEHU MATAUIRA Admis Mention Assez Bien

TEHAHE DORIS MAEVA Admis Mention Assez Bien

TEHAHE ESPERALDO Admis

TEHAHE JOACKIM TEIVA TAMAPORI Admis

TEHAHE MICHEL Admis

TEHARE RAUTINI ENOHA Admis

TEHARIKI HEREITI MEGANE Admis Mention Bien

TEHEI MAEA BRUNO Admis

TEHEIURA RAIMANA MOÏSE Admis

TEHINA RAIANA JESSIE Admis

TEHINA TEARAITUA YVONNE Admis

TEHIVA TERIIMANA JEAN Admis

TEIHOARII MIHI REIAVA HEIANA Admis

TEIKIHAKAUPOKO ALEX Admis

TEIRI TUAO Admis Mention Assez Bien

TEKOPUNUI ABRAHAM TURUPE Admis

TEKOPUNUI TEAMO Admis

TEMAROHIRANI TAMAHEI TERAIMAOA MAHINUI LUDOVIC Admis Mention Assez Bien

TEMATAFAARERE HEIMANU TEPUA EGUI Admis

TEMATARU RAVAHEI GRACE KEALANI Admis

TENIARAHI MOETU Admis

TEPA EDMUNDO TEHAU FABRICE Admis

TERAKAUHAU ORELLY TEVAHINEPATIU Admis

TEREI JEAN PUATEA Admis

TERIIHOPUARE TEIKI ANTONIO Admis

TERIIRERE ELODIE Admis Mention Assez Bien

TERIITAPUNUI RAITEA RAIMANA Admis Mention Assez Bien

TERIITUA CHELSEA MARIE-LOUISE TEREINA Admis

TERIITUA RAVERO Admis

TETAUIRA AVERII POERAVA PATRICIA TEVAHI Admis Mention Bien

TETO KOHAI Admis Mention Bien

TETUIRA ROFI JOHN Admis

TEUHI DELPHINE LAÏNA Admis

TEVAEARAI KEANY NARIITEA Admis Mention Assez Bien

TIAAHU IMIVAI TAINA Admis Mention Assez Bien

TIAIHAU ETIENNE JEFFERSON TAMAIHAU Admis Mention Bien

TIARII TEIA TEUGARERE HENDRICKS Admis

TIHATA TEREHU NICOLAS Admis

TIHONI VETEA STEEVEN TIARERETUA Admis Mention Assez Bien

TIHOTI TERAIMANA RONALD TAMATOA Admis Mention Assez Bien

TINORUA ISAAC JUNIOR Admis

TOGAKAPUTA ROSE Admis

TOKORAGI ANTHÉA Admis Mention Assez Bien

TOM SING VIEN LÉO MARAMATOA Admis

TOUATINI PHILIPPE UTUNAIKI Admis

TUA ERNEST HAUARIKI Admis Mention Bien

TUAHINE TAMATOA WILHEIM JOHAN Admis

TUAUNU MÉLODIE Admis

TUIRA HITIANI Admis

TUTURURAI KEHELANI TERAIVAHINE HEINUI Admis Mention Assez Bien

URARII MIREILLE Admis Mention Assez Bien

VAIMAA PATRICE MOEEINUI Admis

VAKI RAIMANA TAITINI TEVA Admis Mention Bien

VEHIATUA PATRICK Admis

VIRITUA TAIHOPU WACANE ABRAHAM Admis Mention Assez Bien

VIVI YOANN NOHOARII Admis

WILLIAMS MAËL Admis

WOHLER KOOHANUI Admis Mention Assez Bien

YAO THAM SAO MATT TEMATAHI JEFF Admis Mention Assez Bien

YAZOT IRVIN RAIMANA Admis Mention Assez Bien

