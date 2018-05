Lille: une boucherie vandalisée, la propriétaire dénonce des militants vegan

LILLE, France | AFP | mercredi 15/05/2018 -- Une boucherie située en plein centre de Lille a été vandalisée et taguée "stop au spécisme", une action attribuée à des militants de la cause vegan par sa responsable, a constaté mardi un journaliste de l'AFP.



Vers 02H00, "la vitrine a été totalement cassée, on en a vite déduit que c'était un groupe vegan vu les éléments inscrits sur la façade et le mode opératoire", la scène ayant été filmée par une caméra de vidéo surveillance du magasin, a déclaré Valérie Carrel, responsable de la boucherie "L'Esquermoise".



Cette dernière devait déposer plainte dans la journée, après le passage de la police dans ce commerce d'une rue très passante du Vieux-Lille, à proximité de la célèbre Grand'place. Le commerce était cependant ouvert, seul l'extérieur ayant été touché.



En avril 2017, la vitrine de cette boucherie, ouverte en 2016, avait déjà été taguée par du faux sang. "On avait été les premiers d'une longue série de magasins de boucherie attaqués dans la région", a dit Mme Carrel. "Tous les matins j'arrive la peur au ventre au travail, ce sont des extrémistes", a-t-elle ajouté.



Dans un communiqué, la maire de Lille Martine Aubry a dit sa "consternation" après "les actes de vandalisme (...) de la part de militants qui se disent vegan". Elle a aussi indiqué que la mairie allait se constituer partie civile.



Le spécisme (du latin species l'espèce) est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, notamment entre l'être humain et les animaux.