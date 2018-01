Lille: un malfaiteur blessé par balle après l'échec d'un braquage de distributeur

Lille, France | AFP | jeudi 04/01/2018 - Un présumé malfaiteur a été blessé jeudi à Lille par des tirs policiers alors qu'il tentait de prendre la fuite après le braquage raté d'un distributeur automatique, et l'un de ses complices a aussi été arrêté, a-t-on appris de source policière.



Peu après 07H00 à La Madeleine, banlieue de Lille, une équipe de quatre ou cinq malfaiteurs a contraint un "dabiste" - employé de banque chargé des distributeurs automatiques - à les accompagner vers une agence bancaire du quartier lillois de Hellemmes, a raconté cette source à l'AFP.



Sous la menace d'armes et d'une ceinture d'explosifs dont ils l'ont habillé, et qui s'avèrera factice, ils lui ont ordonné de retirer des fonds. Mais le mécanisme de temporisation et l'arrivée des forces de l'ordre ont forcé les malfaiteurs à fuir, bredouilles.



Face à leur attitude menaçante, les policiers ont ouvert le feu, blessant l'un des braqueurs au mollet, a relaté la source policière. Connu de la police pour des vols avec arme, l'homme, ainsi qu'un complice, tous deux trentenaires, ont été interpellés.



L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille.



