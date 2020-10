Ligue des nations: la France et le Portugal se neutralisent, l'Angleterre double la Belgique

Paris, France | AFP | dimanche 11/10/2020 - La France et le Portugal ont fait match nul 0 à 0 au Stade de France et l'Angleterre a battu la Belgique 2-1 à Wembley pour prendre la tête de son groupe, dimanche lors de la 3e journée de la Ligue des nations.



L'Italie (groupe 1), de son côté, n'a pu rapporter que le point du match nul de Pologne, au terme d'une autre rencontre sans but (0-0).



Dans le groupe 3 de la Ligue A, les positions restent donc inchangées, Portugal et France occupant les deux premières places avec 7 points chacuns.



La Croatie est 3e (3 pts) après sa première victoire 2-1 dimanche à Zagreb contre la Suède, dont le compteur reste bloqué sur zéro.



Dans un Stade de France quasi vide, les champions du monde et champions d'Europe en titre ont produit un beau spectacle auquel n'aura finalement manqué que les buts, malgré la présence sur la pelouse de deux des meilleurs attaquants du monde, le Parisien Kylian Mbappé et son idole Cristiano Ronaldo.



La France et le Portugal ont jusqu'à présent un parcours presque similaire dans cette Ligue des nations avec pour chacun une victoire en Suède et une autre à domicile contre la Croatie.



A Wembley, l'Angleterre s'est quelque peu vengée de ses deux défaites contre la Belgique au Mondial-2018 (en poule et pour la 3e place) en l'emportant 2-1 après avoir été menée 1-0.



Une succès qui permet à la sélection de Gareth Southgate de prendre la tête du groupe 2 avec 7 points en 3 matches, contre 6 aux Belges, qui étaient privés d'Eden Hazard, blessé.



La Belgique a ouvert le score sur un penalty transformé par l'ancien attaquant de Premier League Romelu Lukaku (0-1, 16e).



L'Angleterre a égalisé sur un nouveau penalty, concédé par Thomas Meunier pour une faute sur Henderson et réussi par Marcus Rashford (1-1, 39e).



Mason Mount a inscrit le but de la victoire anglaise sur un tir dévié par le défenseur belge de Tottenham Toby Alderweireld qui a trompé le gardien Simon Mignolet (2-1, 64e).



Le Danemark est troisième de ce groupe, désormais avec 4 points grâce à sa victoire 3-0 en Islande, qui ferme la marche avec zéro point.



Dans le groupe 1, l'Italie conserve la première place malgré son nul en Pologne (0-0), avec une longueur d'avance sur les Pays-Bas, également sans imagination offensive en Bosnie-Herzégovine (0-0), et la Pologne.



L'Italie s'était imposée 1-0 aux Pays-Bas après un premier nul à domicile contre la Bosnie (1-1).



Les Oranje, vainqueurs de la Pologne mais battus par l'Italie lors des deux premiers matches, et après une défaite à domicile face au Mexique en amical jeudi (1-0), auront au moins eu le mérite de dominer leur adversaire du soir devant des tribunes quasi vides, mais sans concrétiser.