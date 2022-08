Ligue des champions d'Océanie : Vénus surclasse Central Coast 3-0

Tahiti, le 3 août 2022 - Le groupe A a ouvert le tournoi final de la Ligue des Champions OFC 2022 mercredi après-midi, à Auckland. L’AS Vénus a entamé son parcours victorieusement en battant (3-0) les Salomonais de Central Coast grâce à un triplé de Teaonui Tehau. Auparavant, les Ni-Vanuatus de Galaxy et les Papous de Lae s’étaient quittés sur un match nul (2-2).



L’AS Vénus s’était mise en confiance lundi avant ses débuts mercredi dans le tournoi final de la Ligue des Champions océaniens au Complexe Ngahue Reserve, siège des installations de l’OFC à Stonefields dans la banlieue d’Auckland, en disposant (2-0) en match amical de Papakura City, formation de 2e division néozélandaise. Mais les Salomonais de Central Coast s’annonçaient d’un niveau supérieur même s’ils pouvaient peut-être manquer d’expérience dans la mesure où c’était leur première participation dans l’épreuve. Vénus bénéficiait pour sa part d’une toute autre expérience pour avoir disputé la Ligue des Champions OFC à plusieurs reprises par le passé.



Les bleus de Vénus ont joué en maillot blanc pour l’occasion, leurs adversaires ayant revêtu du bleu. Prudence des deux côtés en début de match, avec des longs ballons sans danger pour les défenses. Et puis Vénus va bénéficier d’une erreur défensive salomonaise à la 11e minute lorsqu’un défenseur remet dans l’axe sur Teonui Tehau. Le capitaine de Vénus a pris sa chance de 30 mètres pour battre Mango d’une frappe au ras du poteau (1-0). Et trois minutes plus tard, Vénus se mettait un peu plus en position de force grâce à un penalty de Teaonui Tehau sanctionnant une faute indiscutable sur Tauhiti Keck (2-0). Mais cela ne va pas abattre Central Coast qui va nettement accélérer et combiner par ses attaquants pour mettre Vénus en danger. Mais la formation de Mahina est bien restée en place tout en prenant sa chance offensivement dans le moindre des espaces. Les Tahitiens ont fait face à quelques frayeurs dans la deuxième moitié de la première période alors que les Salomonais se procuraient les meilleures occasions. Pas assez décisives pour menacer la situation des joueurs de Samuel qui devaient partir au repos avec un score de 2-0 en leur faveur.



Teaonui Tehau crucifie Central Coast dès la reprise



Quelques secondes après la reprise en deuxième période, Vénus et l’incontournable Teaonui Tehau ont enrichi encore le tableau d’affichage. Servi par Tauhiti Keck aux 18 mètres, l’avant-centre de Vénus a réalisé un contrôle orienté et battu Mango d’une frappe enroulée (3-0). C’était déjà bien engagé à la mi-temps et ça devenait carrément confortable pour les Tahitiens, même s’il restait encore 45 minutes à jouer. Les Salomonais n’ont pas baissé les bras obligeant Vénus à bien rester dans son match et à ne pas tomber dans la facilité. Surtout le portier Teave Teamotuaitau régulièrement sollicité. C’est toujours Central Coast qui s’est montré le plus dangereux en deuxième période, mais ses attaquants oint été maladroits dans la finition et la défense de Vénus est demeurée solide. Les joueurs de Samuel Garcia gérant de plus en plus logiquement au fil des minutes et se préservant physiquement pour les échéances à venir. Au coup de sifflet final, des sourires étaient larges du côté de Vénus, mais sans explosion de joie car le chemin est encore long. Une situation que reconnait implicitement Samuel Garcia lors de son interview en fin de match : “Il était important de gagner ce premier match. On n’avait pas de repères par rapport à notre adversaire et ça n’a pas toujours été simple mais on a su se montrer réaliste grâce à Teaonui. On va essayer de bien récupérer et de se projeter rapidement sur notre prochain match contre Lae”.



Le groupe B démarre jeudi avec notamment une affiche de prestige entre Auckland, le favori de la Champion’s League, et Hienghene qui en est le tenant du titre.



​Résultats du groupe A Galaxy (Van)-Lae (PNG) 2-2



Buts :

Galaxy : F. Kemolong (27e csc), K. Tangis (46e)

Lae : D. Kileteir (33e csc), E. Simmons (73e)



Vénus (Tah)-Central Coast (Sal) 3-0



Buts :

Vénus : Teaonui Tehau (11e, 14e sur pen., 46e)



Prochaine journée samedi

-14 heures : Central Coast (Sal)-Galaxy (Van)

-17 heures : Vénus (Tah)-Lae (PNG)



(NB : jours et heures de Tahiti)



Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 3 Août 2022 à 21:06 | Lu 75 fois