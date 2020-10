Ligue Europa: Lille cale, Nice gagne avec le coeur gros

Paris, France | AFP | jeudi 29/10/2020 - Soirée mitigée pour les clubs français: Lille a arraché le nul (2-2) face au Celtic Glasgow tandis que Nice, quelques heures après l'attaque au couteau qui a endeuillé la ville, l'a emporté (1-0) face à l'Hapoel Beer Sheva, jeudi lors de la deuxième journée de la phase de groupe de Ligue Europa.



. Lille accroché à domicile

Les Dogues reviennent de loin mais peuvent avoir des regrets: menés 2-0 à la mi-temps par le Celtic Glasgow, les Lillois sont revenus au score grâce à des buts de Zeki Celik (67e) et de Jonathan Ikoné (75e), mais ce nul à domicile ne fait pas leurs affaires, une semaine après leur probant succès sur la pelouse du Sparta Prague (4-1).



Le Losc pourra regretter le penalty manqué par Jonathan David (41e). Arrivé cet été en provenance de La Gantoise, l'attaquant canadien, recrue la plus chère de l'histoire du club, n'a toujours pas inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.



Lille laisse ainsi l'AC Milan seul leader du groupe H. Les Lombards, vainqueurs 3-1 à Glasgow lors de la première journée, l'ont nettement emporté à domicile face à Prague (3-0) jeudi. Ils comptent à présent 6 points, contre 4 pour Lille.



. Nice se relance après le drame

Frappée dans la matinée par une attaque au couteau qui a fait trois morts dans sa basilique Notre-Dame, la ville de Nice a vu les joueurs du Gym remporter une victoire hautement symbolique face à l'Hapoel Beer Sheva (1-0).



En hommage aux victimes de cette attaque, les deux équipes ont observé une minute de silence avant le coup d'envoi.



Sur le terrain, les Niçois ont mis derrière eux leur lourde défaite inaugurale face au Bayer Leverkusen (6-2). C'est un but de l'ex-Lyonnais Amine Gouiri (23e), déjà son 5e sous ses nouvelles couleurs, qui a offert la victoire au Gym.



Nice (3 pts) revient ainsi à hauteur de son adversaire du soir, vainqueur 3-1 du Slavia Prague la semaine dernière. Réduit à 10 dès la 22e minute après l'exclusion de son attaquant Karim Bellarabi, Leverkusen a chuté 1-0 à Prague. Avec les rencontres de jeudi soir, les quatre équipes du groupe C sont à égalité, avec 3 pts chacune.



. Tottenham trébuche, Arsenal serein

La surprise de la soirée est venue d'Anvers, vainqueur 1-0 de Tottenham. C'est un dur retour sur terre pour les Spurs de José Mourinho, auteurs d'un bon début de saison en championnat et vainqueurs 3-0 des Autrichiens de Linz lors de la première journée de phase de poules.



Avec ce succès, Anvers (6 pts) mène seul le groupe J devant Tottenham et Linz, vainqueur 4-3 de Ludogorets.



Arsenal, pour sa part, a facilement dominé le modeste club irlandais de Dundalk 3-0 à l'Emirates Stadium malgré le choix de Mikel Arteta de laisser de nombreux titulaires habituels sur le banc.



Les Gunners (6 pts), vainqueurs 2-1 la semaine dernière sur le terrain du Rapid Vienne, dominent le groupe B à égalité avec Molde, qui est venu à bout des Autrichiens 1-0.