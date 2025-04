Ligue 1 Vini – Tamarii Punaruu et Central Sport dos à dos dans un match engagé

Tahiti, le 11 avril 2025 - La 19e journée du championnat de Ligue 1 Vini a démarré jeudi soir. En ouverture, l’AS Tamarii Punaruu, sixième au classement, recevait l’AS Central Sport, septième, pour un duel aux allures de match à six points. Un seul petit point séparait les deux formations avant la rencontre, et une victoire permettait à Punaruu de recoller au top 5, tandis que Central espérait repasser devant son adversaire du soir. Au terme d’un match disputé, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et se quittent sur un score de parité, 1-1. Un résultat qui n’arrange personne mais reflète assez bien l’intensité et l’équilibre de la rencontre.



Dès les premières minutes de la rencontre entre Tamarii Punaruu et Central Sport, jeudi soir, le ton était donné. Les deux équipes affichaient clairement leur volonté de prendre le jeu à leur compte. La première occasion franche revenait à l’AS Central, avec Maitere Tanerii, seul dans la surface dès la 5e minute, mais son tir était bien détourné par Teikiviioteani Hamblin, le gardien des orange et vert.



Sous pression face au pressing haut de Central, Punaruu peinait à sortir proprement de son camp. Les hommes de Raimoana Bennett dominaient territorialement, mais se heurtaient à une défense bien organisée. Peu à peu, les coéquipiers de Gary Rochette retrouvaient leurs repères et mettaient à leur tour la pression sur le but adverse. À la 15e minute, une frappe repoussée sur la ligne faisait frissonner le banc de Central.



Central frappe en premier



Le rythme baissait à l’approche de la demi-heure de jeu, les défenses prenant le pas sur les attaques. À la 30e minute, Punaruu se montrait dangereux par l’intermédiaire d’Ariinui Ariioehau, dont la tentative à bout portant était repoussée par le portier de Central, Keahi Tearikihaurere Tenania. Trois minutes plus tard, sur un corner parfaitement tiré de la droite vers la gauche, Narcisse Xowie surgissait et plaçait une tête imparable : 1-0 pour l’AS Central, qui rejoignait les vestiaires en tête à la pause.



Punaruu égalise en fin de match



Au retour des vestiaires, les orange de Punaruu revenaient sur le terrain avec de meilleures intentions. Ils prenaient clairement le contrôle du jeu, sans toutefois parvenir à concrétiser leurs occasions, comme sur ce corner à la 60e minute repris deux fois à bout portant mais qui voyait le ballon repoussé incessamment. Les approximations dans les transmissions et le manque de réalisme devant le but permettaient à Central de tenir, malgré une domination évidente. Il fallait attendre la 80e minute pour voir enfin les efforts des locaux récompensés. Sur un sublime coup franc, Tekaki Sangue envoyait le ballon dans la lucarne, laissant le gardien sans réaction : 1-1, le stade exultait.



Dans les dernières minutes, Tamarii Punaruu poussait pour arracher la victoire, tandis que Central gérait le nul. Le dernier corner chaud ne donnait rien, et l’arbitre mettait fin à une rencontre intense mais indécise.



Un nul logique



À chacun sa mi-temps, ce match nul n’arrange ni Tamarii Punaruu ni l’AS Central, qui restent respectivement à la sixième et septième place du classement. Mais le ressenti est différent chez les entraîneurs des deux équipes. Pour Raimana Bu Luc de Tamarii Punaruu, ce petit point vient freiner la bonne dynamique des derniers matchs mais confirme le bon état d’esprit de son équipe : “On a été pris par le système mis en place par Central. Ils ont très bien analysé notre jeu et en mettant un bloc bas, on a eu du mal à développer notre jeu et à se créer des actions franches devant le but, surtout en première mi-temps. Mais on a développé une force de caractère depuis quelques matchs qui nous permet de ne jamais rien lâcher. C’est vrai qu’on aurait préféré gagner, mais on a toujours un point d’avance sur Central et on va aller chercher cette cinquième place.”



Du côté de Central, le coach Raimoana Bennett est plus résigné : “On fait souvent une très bonne première mi-temps, mais après on lâche. On manque de concentration sur tout un match. Mais ce sont des secteurs qui se travaillent et nous, on manque d’entraînement. Donc on avait décidé de jouer ce match au mental car on manque de rythme. Après, forcément, c’est difficile de tenir 80 minutes que sur ça. On est en difficulté car on a beaucoup de joueurs qui partent pour des raisons différentes sur cette fin de saison. Il faudra batailler pour ne pas jouer les dernières places.” Une fin de saison qui risque d’être vécue différemment par les deux équipes.



Ce vendredi soir, c’est la suite de la 19e journée. À Pater, le Taiarapu FC sera opposé à l’AS Dragon à 19 h 30. Et samedi, l’AS Mira recevra l’équipe de Manu Ura à 14 heure sur le stade de Afareaitu pour clore cette journée.





Rédigé par Manu Rodor le Vendredi 11 Avril 2025 à 15:13 | Lu 202 fois