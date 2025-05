Ligue 1 Vini – 22e journée : Tefana s’impose avec sérieux face à Pueu (3-0)

Tahiti, le 4 mai 2025 - Vendredi soir, au stade Louis-Ganivet de Faa’a, l’AS Tefana s’est imposée avec autorité face à l’AS Pueu sur le score de 3-0. Une victoire importante dans la course au podium pour les hommes de Sébastien Labayen, désormais désormais quatrième avec le même nombre de points que le troisième, l’AS Dragon.

Dès les premières minutes de la rencontre entre Tefana et Pueu, vendredi soir, les deux équipes ont cherché à imprimer un rythme élevé. Les intentions sont claires : poser le jeu, multiplier les combinaisons et aller de l’avant. Toutefois, dans ce premier quart d’heure, la précision dans le dernier geste fait défaut de part et d’autre. Les défenses prennent le dessus, bien en place, et les occasions franches se font rares. Il faut attendre la 15e minute pour voir la première véritable étincelle du match. Le meneur de jeu Honoura Keanu Maraetefau délivre une passe millimétrée dans la surface à destination de François Mu, qui délaisse temporairement son couloir gauche pour se retrouver en position idéale. L’attaquant ne tremble pas et place un tir croisé imparable dans le petit filet. Tefana ouvre le score : 1-0.



Boostée par ce but, l’équipe de Faa’a accentue la pression. Les offensives s’enchaînent, mais les tentatives manquent de justesse. Pueu ne s’avoue pas vaincu et tente de profiter de quelques contres rapides. Juste avant la pause, Taieana Teihoarii se retrouve seul face au gardien, mais Niuhau Firiapu, le jeune portier de Tefana, très en vue vendredi soir, sort parfaitement pour préserver l’avantage des siens.



Un coaching gagnant



Au retour des vestiaires, le scénario reste similaire. L’AS Tefana continue d’afficher de belles intentions et tente de faire le break. À la 55e minute, un débordement de Teuruarii Chung sur le flanc droit, relayé par Honoura Maraetefau, amène François Mu dans la surface. Ce dernier s’écroule, mais l’arbitre laisse jouer. Sur la contre-attaque, Pueu obtient un coup franc à la limite de la surface après une faute sur Franck Papaura. Mais là encore, le coup franc ne trouve pas le cadre. Pueu domine et c’est Reia Toofa qui manque de peu le cadre après une belle frappe aux abords de la surface. L’AS Tefana se remet à l’endroit et décide de faire entrer du sang neuf. Le choix de Sébastien Labayen va s’avérer payant.



C’est le début du festival de la jeunesse tefanaise. À la 75e minute, David Maohi Vallet, tout juste entré en jeu, profite d’un ballon bien négocié sur son côté gauche. Il élimine son vis-à-vis et trompe le gardien de Pueu d’un tir croisé. 2-0.



Dix minutes plus tard, c’est au tour d’un autre jeune, remplaçant lui aussi, de se mettre en évidence. Yanis Dim Étang, esseulé dans la surface, réalise un superbe enchaînement : deux défenseurs éliminés et une frappe chirurgicale pour sceller la victoire. 3-0, le score est acquis.



“On a eu une belle opposition ce soir. L’équipe de Pueu est venue avec de l’ambition et nous a posé des problèmes. Mais on a gardé notre calme, et nos jeunes entrants ont fait la différence. C’est une grande satisfaction pour le club”, a réagi le capitaine Stéphane Faatiarau après la rencontre.



Du côté de l’AS Pueu, malgré la défaite, le coach Franck Papaura veut rester positif : “On n’est pas loin, à chaque fois. Il nous manque encore un peu de réalisme dans nos temps forts, mais on progresse. On vise une cinquième ou sixième place, et on va tout faire pour y arriver.”



En parallèle de ce match, le Taiarapu FC s’est largement imposé 4-1 face à Manu Ura. Une 22e journée partielle, perturbée par plusieurs reports, mais qui confirme la dynamique de Tefana, bien décidé à jouer sa carte à fond dans la dernière ligne droite du championnat.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 4 Mai 2025 à 17:07 | Lu 207 fois