Ligue 1 Vini – 21e journée : Central Sport s’impose face à Manu Ura 4 à 0

Tahiti, le 27 avril 2025 - Sous la pluie, l’AS Central Sport continue sa belle série en s’imposant nettement 4-0 face à Manu Ura de Paea, en ouverture de la 21e journée du championnat de Ligue 1 Vini. Un succès qui confirme la bonne forme des joueurs de Central, tandis que Manu Ura, malgré une détermination sans faille, s’incline face à plus fort.



Sur un terrain rendu glissant par les intempéries, les joueurs de Manu Ura avaient choisi la prudence en début de match, vendredi soir, face à Central Sport pour la 21e journée de Ligue 1. Regroupés en bloc bas, ils espéraient contrer les offensives adverses et surprendre Central en contre-attaque. Une stratégie logique face à une équipe en reconquête.



Dans ce début de rencontre, malgré leur domination territoriale, les joueurs de Central peinent à se créer de véritables occasions franches. Toutefois, la persévérance finit par payer. À la 21e minute, une ouverture lumineuse de Valdo Yakeula dans la profondeur trouve le capitaine et numéro 9, Maitere Tanerii. Ce dernier élimine le gardien d’un dribble habile avant de pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir le score : 1-0 pour Central.



La pluie continue de perturber les appuis et la qualité des transmissions, mais Central maintient sa pression. À la 28e minute, sur un centre dévié de la tête par Tanerii, Divy Lecomte reprend du pied extérieur et trouve le petit filet opposé pour inscrire un superbe but : 2-0. Central prend alors un avantage mérité avant la pause. De son côté, malgré quelques percées intéressantes, Manu Ura ne parvient pas à concrétiser ses offensives. Le manque de justesse dans les derniers gestes lui coûte cher. À la mi-temps, le score est logiquement en faveur de Central.



Une deuxième mi-temps à sens unique



Dès la reprise, Central Sport repart de l’avant. Après plusieurs occasions manquées, dont une frappe frôlant le montant droit et un tir stoppé par le gardien de Paea, les efforts sont récompensés à la 56e minute. Sur une nouvelle percée de Heiarii Tang côté droit, Maitere Tanerii, encore lui, est à la réception du centre pour inscrire son doublé : 3-0.



Quelques minutes plus tard, Central creuse encore l’écart. Après une faute dans la surface, le capitaine Maitere Tanerii inscrit un triplé en transformant le penalty sans trembler, scellant quasiment l’issue du match : 4-0.



Malgré l’ampleur du score, les joueurs de Paea ne renoncent pas. Animés par une belle combativité, ils tentent de sauver l’honneur, notamment sur corner, où une tête passe de peu au-dessus du cadre. Jusqu’à la fin, les deux équipes cherchent à marquer mais sans réussite supplémentaire. Le score en reste là : 4-0 pour Central.



Objectif Coupe de Tahiti



Grâce à cette victoire, Central Sport continue sur sa belle lancée et se projette avec ambition vers le quart de finale de la Coupe de Tahiti contre Pirae. “On est content du résultat ce soir malgré les conditions. On a réussi à produire du jeu et à marquer. On retrouve notre jeu, cette victoire nous fait du bien. Maintenant, on attend avec impatience notre quart de finale contre Pirae, on veut faire un gros match”, confie le capitaine Maitere Tanerii, visiblement soulagé.



Côté Manu Ura, malgré une saison délicate et une descente en Ligue 2 quasi actée, la motivation reste intacte. “On a des soucis d’effectif mais on ne veut rien lâcher. On est sur un cycle de trois ans. Cette dernière année est difficile, mais on continue de tout donner. L’an prochain, on sera en Ligue 2 et on veut conserver notre titre au Festival des îles. On a aussi un projet futsal et championnat de Ligue 2”, explique son capitaine Jacob Tutavae.



Malgré les difficultés, l’état d’esprit irréprochable de Manu Ura laisse présager des jours meilleurs pour ce club ambitieux.



Lors de cette 21e journée, l’AS Vénus a dominé l’AS Tamarii Punaruu. Pourtant menés à la mi-temps, les joueurs de Mahina ont sur réagir en leaders et revenir au score pour l’emporter 6-2. Les autres matchs, AS Pueu contre Taiarapu FC et AS Pirae contre AS Mira, ont été reportés à cause des intempéries.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 27 Avril 2025 à 14:51