Ligue 1 : Pirae, Vénus et Tiare Tahiti ne ratent pas leur rentrée

Tahiti, le 10 octobre 2020 - Les favoris pour le titre de champion de Ligue 1 se sont tous imposés pour leur entrée en lice. Vendredi, l'AS Pirae, champion en titre, et l'AS Vénus, troisième du dernier exercice, se sont respectivement imposés face à l'AS Mataiea (7-2) et à l'AS Arue (5-0). Samedi, l'AS Tiare Tahiti, vice-champion la saison précédente, leur emboitait le pas en dominant l'AS Excelsior (3-0).



Des promus pas gâtés. L'AS Excelsior, l'AS Arue et l'AS Mataiea, fraichement débarqués de la Ligue 2, ont débuté leur saison dans l'élite face aux trois premiers du championnat de Ligue 1 de la saison dernière. L'AS Mataiea avait notamment tiré le gros lot. Les coéquipiers de l'éternel Teva averoni, 45 ans, étaient en effet opposés vendredi soir à Pater, à l'AS Pirae, champion en titre.



Pirae et Vénus font respecter leur rang



Et l'armada orange a démarré fort. Dès la 7ème minute, Gervais Chan Kat sur un centre de Sandro Tau, est venu placer sa tête pour ouvrir le score. Ce même Chan Kat a doublé la mise cinq minutes plus tard encore de la tête, mais cette fois-ci sur un corner (2-0).



A ce moment, on se dit que le match va être long pour les joueurs de Teva i Uta. C'était sans compter sur leur détermination. Sur un contre, le coach-joueur Teva Zaveroni a ajusté une passe dans la profondeur pour un coéquipier qui n'avait plus qu'à ajuster Jonathan Torohia (2-1).



Sur le banc rouge on croyait l'exploit possible. Mais les hommes de Naea Bennett ont fait respecter leur rang. Dans la foulée du but de Mataiea, le jeune attaquant orange, Roonui Tinirauarii, était à la conclusion d'un beau mouvement collectif initié par Lorenzo Tehau (3-1). Puis Benoit Mathon, transfuge de l'AS Tefana durant l'intersaison, a ouvert son compteur but avec son nouveau club en coupant du pied un centre de Tinirauarii (4-1).



Le match était plié à la pause, mais Mataiea a continué à bousculer le champion en deuxième mi-temps. Sur un mauvais renvoi, Bryan Bernadino a récupéré le ballon avant d'ajuster une superbe frappe enroulée qui a fini sa course dans la lucarne du but gardé par Jonathan Torohia (4-2). Mais Pirae a ensuite fait le travail. Roonui Tinirauarii, pour un doublé, et Sandro Tau, par deux fois aussi, ont offert un succès large à leur équipe. Score finale 7-2 pour Pirae qui a donc parfaitement lancé sa campagne 2020/2021.



Dans l'autre rencontre du vendredi, l'AS Vénus, sacré en 2019 et troisième la saison dernière, recevait dans son stade de Mahina, l'AS Arue, deuxième de Ligue 2. Désormais privé de Tefai Faaehau et de Tamatoa Tetauira, le club à l'étoile s'est imposé sur le score fleuve de 5-0. Mauarii Tehina et Tauhiti Keck ont inscrit chacun deux buts, et l'inévitable Teaonui Tehau a clôturé la marque pour son équipe.